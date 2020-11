Dannenröder Forst : Zwischen allen Stühlen

Sprecherin für Straßenbau ist wohl eine der unattraktivsten Funktionen, die in einer Landtagsfraktion der Grünen zu vergeben sind. Katy Walther hat sie bekommen. Walther ist Späteinsteigerin in die Politik; 2016 erst trat sie den Grünen bei, 2019 zog sie dann schon in den Hessischen Landtag ein. Aufgrund des Streits um den Ausbau der Autobahn 49 in Hessen steht sie plötzlich im Mittelpunkt – und beinahe täglich im Wald.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Dort kracht es, wenn die großen Bäume fallen, und Walther zuckt zusammen. Begleitet von mehreren Polizisten, stapft sie durch das Laub, eine drahtige Frau in Wanderschuhen, mit grüner Weste und grünem Helm. Walther ist eine der parlamentarischen Beobachterinnen im Streit um den Ausbau der Autobahn 49 im Dannenröder Forst. Sie will vermitteln, Zeuge sein, neutral auftreten. Aber neutral ist in dem Streit schon lange niemand mehr, erst recht nicht eine Grüne. Ihre Partei regiert seit 2014 zusammen mit der CDU und lehnt seit vielen Jahren den Ausbau ab.