Rede nach Wiederwahl : „Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie!“

Um 15.30 Uhr sagte Frank-Walter Steinmeier mit kräftiger Stimme: „Ja, ich nehme die Wahl an.“ 1437 Mitglieder der 17. Bundesversammlung hatten abgestimmt, 1045 hatten im ersten Durchgang für Steinmeier gestimmt, der somit am 18. März seine zweite Amtszeit beginnen kann. „Ich freue mich auf das, was vor uns liegt“, sagte Steinmeier anschließend in seiner Rede.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



In dieser konzentrierte er sich auf das Thema, das er schon in den zurückliegenden fünf Jahren wie kein anderes bearbeitet hatte: den Kampf für die Demokratie. Überparteilich werde er sein, kündigte Steinmeier an, nicht aber neutral, „wenn es um die Sache der Demokratie“ gehe. „Wer für die Demokratie streitet, hat mich an seiner Seite. Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben.“