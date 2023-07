Forensiker der Polizei am Bahnhof in Brokstedt am 25. Januar 2023 Bild: AFP

Neulich hat Ibrahim A. in seiner Zelle Feuer gelegt. Mehrmals soll er in der Justizvollzugsanstalt Neumünster auch Mitarbeiter bespuckt und beleidigt haben. Er leidet unter Wahnvorstellungen und meint, Stimmen und Klopfzeichen durch die Wand zu hören. Auch fühlt er sich verfolgt. Etwa von der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Kürzlich, so heißt es in Justizkreisen, habe er sogar behauptet, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock habe ihm persönlich durch das Fernsehen gedroht.

Am Freitag beginnt gegen A. vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess. Angeklagt ist er wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vierfachen versuchten Mordes. In der Nähe des schleswig-holsteinischen Ortes Brokstedt soll er im Januar in einem Regionalzug zwei junge Menschen erstochen und weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt haben.