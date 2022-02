Kritik des Bundesrechnungshofs : Soll der Aufbau der Garnisonkirche staatlich gefördert werden?

An diesem Freitag will sich das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche zu einer außerplanmäßigen Besprechung treffen, auf die vor allem der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hingewirkt hat. Anlass ist ein 35 Seiten langer Bericht des Bundesrechnungshofes, der in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit kam und die ohnehin aufgeheizte Debatte über den Wiederaufbau der Kirche seither befeuert. Denn der Prüfbericht macht deutlich, dass von dem ursprünglichen Plan, die Rekonstruktion der Potsdamer Garnisonkirche ähnlich wie den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche hauptsächlich aus Spendenmitteln zu finanzieren, beinahe nichts übrig bleibt.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Von der Idee, die gesamte Kirche für geschätzt mindestens 100 Millionen Euro wiederaufzubauen, hatte sich die Stiftung ohnehin bereits verabschiedet. Gegenwärtig wird lediglich eine abgespeckte „Grundvariante“ des ursprünglich knapp 90 Meter hohen Turms der Garnisonkirche errichtet, die im Krieg getroffen wurde und deren Ruine die SED im Jahr 1968 sprengen ließ. In dem Turm soll später an die wechselvolle Geschichte des Sakralbaus erinnert werden, der nicht nur mit der Union von Lutheranern und Reformierten von 1817 verbunden ist, sondern auch mit Preußens Militarismus und dem „Tag von Potsdam“ im März 1933.

Der finanzielle Rahmen des Wiederaufbaus wird inzwischen auf rund 44 Millionen Euro beziffert. Und der Kran über der Baustelle dreht sich alleine deshalb, weil die Stiftung immer weitere Steuermittel des Bundes akquirieren konnte, die inzwischen deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens ausmachen. Die Prüfer vom Bundesrechnungshof schreiben von einem „Bewilligungskreislauf“ in der Amtszeit der ehemaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Ihre Behörde habe Geld in Millionenhöhe zugesagt, ohne zuvor die Finanzkraft der Stiftung Garnisonkirche ausreichend zu prüfen. Die Folge sei, dass für alle Mehrausgaben der Bund geradestehen müsse, weil bei einem Ausstieg sonst eine „Förderruine“ drohe. Die Prüfer werfen der Kulturstaatsministerin vor, „ihr Ermessen nur einseitig an den Interessen der Stiftung ausgerichtet“ zu haben, „möglichst viele Mittel für den Wiederaufbau nachbewilligt zu bekommen“.

Grütters-Nachfolgerin Claudia Roth (Grüne) wird aufgefordert, die Vermögensverhältnisse der Stiftung nun gründlich aufzuklären, zumal es auch Zweifel an deren Buchführung gibt. Die Prüfung ergab, dass eingegangene Spendengelder in Höhe von 167.000 Euro bei der Förderung doppelt berücksichtigt wurden und noch bei weiteren Spenden offene Fragen bestehen. Die neue Kulturstaatsministerin Roth kündigte Ende der vergangenen Woche umgehend Konsequenzen an. Weitere 4,5 Millionen Euro, die ihre Vorgängerin Grütters zugesagt hat und bereits im Bundeshaushalt stehen, sollen noch einmal „umfassend“ geprüft werden.

Anzeige wegen Subventionsbetrugs?

Parallel dazu schießen auch die Kritiker des Wiederaufbaus, an denen es besonders im linken Spektrum nie mangelte, so scharf wie nie gegen die Stiftung. Die Bürgerinitiative „Potsdam ohne Garnisonkirche“ prüft nach eigenen Angaben eine Anzeige wegen Subventionsbetrugs. Der Kasseler Architekturprofessor Philipp Oswalt spricht von einer jahrelangen „Komplizenschaft“ zwischen der Stiftung und Grütters‘ Behörde, um „rechtswidrig öffentliche Gelder“ zu bekommen.

Oswalt kritisiert, der Wiederaufbau des Turmes sei inzwischen „quasi 100 Prozent staatlich finanziert“, wenn man die steuerliche Abzugsfähigkeit der Spenden mit einberechnet und von einem kirchlichen Kredit von fünf Millionen Euro absieht, den die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gewährt haben. Oswalt glaubt nicht, dass die Stiftung das Geld jemals zurückzahlen wird, und wirft den Kirchenleitungen vor, „an dem betrügerischen Verhalten der Stiftung mitgewirkt“ zu haben. Das Problem sei von Anfang an absehbar gewesen.