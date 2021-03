Bornplatzsynagoge in Hamburg : „Es darf keinen Schlussstrich geben“

Esther Bejarano war eine junge Frau, als das jüdische Leben in Deutschland ausgelöscht werden sollte. Sie hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Heute lebt sie in Hamburg und ist mit 96 Jahren eine wichtige Stimme in der Stadt, wenn es um das Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten geht. Als alte Frau erlebt sie nun, wie hitzig darüber diskutiert wird, wie man jüdisches Leben in der Stadt stärken kann – und welche Rolle dabei der Wiederaufbau einer zerstörten Synagoge spielen könnte.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Esther Bejarano sagt, sie fühle sich wohl in Hamburg. Sie hat ihre Freunde, das Café, in das sie so gern geht. Nichts fehle ihr hier. Sie sei eine Jüdin und müsse sich nicht verstecken. Sie sagt: „Ich brauche keine neue Synagoge, damit ich mich besser fühle in Hamburg.“