Die Corona-Krise hält an : Ein Sommer auf Abstand

Ein Meister des Bieranstichs ist Christoph Hammer nicht. Aber er ist Oberbürgermeister der mittelfränkischen Stadt Dinkelsbühl, also muss er da einmal im Jahr durch. An einem Freitag im Juli, wenn das Volksfest beginnt, steht er dann auf der Bühne, und die Bürger im brechend vollen Bierzelt zählen, wie viele Schläge er braucht. Im vergangenen Jahr waren es vier, was recht gut ist für Hammer, er hat auch schon sechzehn gebraucht.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z. Andreas Nefzger Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

In seinem siebzehnten Amtsjahr kann der CSU-Politiker selbstironisch von seiner Schwäche erzählen. Doch so schwer ihm die Sache mit dem Zapfhahn auch fällt: Der Tatsache, dass er in diesem Sommer von der Pflicht entbunden ist, kann er nichts Gutes abgewinnen. Denn der Anstich fällt aus, weil das Volksfest ausfällt. Wegen der Corona-Pandemie, so wie jede andere Großveranstaltung bis mindestens Ende August.