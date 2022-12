Sorge um Sicherheit : Wie wird der Bundestag gegen bewaffnete Eindringlinge geschützt?

Konstantin Kuhle will die Sache gründlich angehen. Nachdem beim großen Schlag der Sicherheitsbehörden gegen die „Reichsbürger“-Szene auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann festgenommen worden war und zu den Umsturzplänen ein bewaffnetes Vordringen in den Reichstag gehörte, stellt Kuhle die Zugangsmöglichkeiten einstiger AfD-Abgeordneter in Frage. Wegen Malsack-Winkemanns „Verstrickung in Terrorpläne“ sei eine „erneute Überprüfung der Zugänge für frühere AfD-Abgeordnete“ erforderlich.

Andere Abgeordnete äußerten sich am Freitag ähnlich. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann verlangte, die Kontakte Malsack-Winkemanns in den Bundestag (sie gehörte diesem von 2017 bis 2021 an) zu überprüfen, weil er annehme, dass sie im Zusammenhang mit ihren Umsturzplänen auf Unterstützung „von innen“ gehofft habe. Hartmann und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) forderten in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass die Sicherheitsüberprüfungen für diejenigen, die Zugang zum Bundestag haben, überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden sollten.

Es ist bemerkenswert, dass Kuhle nicht allgemein die Sicherheitsbedingungen prüfen will, sondern ganz gezielt die AfD ins Visier nimmt. Das könnte auch aus seinen Erfahrungen im November 2020 herrühren. Während der Bundestag auf dem Weg in den ersten Corona-Winter über das Infektionsschutzgesetz debattierte, hatte die AfD-Fraktion Gäste ins Reichstagsgebäude gebracht. Das dürfen alle Fraktionen. Die Gäste der AfD waren allerdings wenig interessiert an der parlamentarischen Debatte, sondern entpuppten sich als filmende Störenfriede in den Gängen des Reichstages. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein Video, das zeigte, wie sie den damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU anpöbelten. Auch Konstantin Kuhle gingen die Störenfriede an.

Nach den Vorfällen wurden Konsequenzen gezogen

Damals wurden keine Waffen bei den Eindringling entdeckt, und die Bilder von der Erstürmung des Parlaments in Washington sollten erst knapp zwei Monat später die Welt schockieren. Jetzt kommt beides zusammen: die Erfahrung, dass so etwas auch in einer Demokratie passieren kann, und die Pläne der „Reichsbürger“ einschließlich einer ehemaligen AfD-Abgeordneten, mit mehr als nur Videokameras in den Bundestag vorzudringen. Allerdings wurden nach den Vorfällen des Novembers 2020 Konsequenzen gezogen, wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, ein Parteifreund Kuhles, berichtet.

Konnten bis dahin auch einstige Mitglieder des Bundestages (die grundsätzlich für eine Legislaturperiode nach dem Ausscheiden noch zugangsberechtigt sind) in den Reichstag gelangen, ohne eine der Sicherheitsschleusen zu passieren, wurde dieses Privileg abgeschafft. Seither müssen die Ehemaligen, so wie etwa Journalisten, nach dem Betreten des Reichstagsgebäudes durch eine solche Schleuse, wie sie an Flughäfen steht. Kubicki zieht daraus im Gespräch mit der F.A.Z. den Schluss, dass Veränderungen durch die jüngsten Erkenntnisse über die Pläne in der „Reichsbürger“-Szene nicht erforderlich seien. Schließlich seien die entscheidenden Maßnahmen ergriffen worden.

Der Bundestag hat zahlreiche Eingänge, von denen nur einige mit Sicherheitsschleusen ausgestattet sind. Aktive Abgeordnete müssen nicht hindurch. Diejenigen, die solche Schleusen passieren müssen, dürfen nur an den entsprechenden Eingängen ins Gebäude. Allerdings erfolgen Zugang und Kontrolle in zwei Schritten. Dabei gelangt man zunächst mit dem entsprechenden Ausweis durch elektrisch gesteuerte Glastüren ins Innere. Selbst diejenigen, die anschließend durch die Sicherheitskontrolle müssen, können sich für kurze Zeit auf einigen Quadratmetern frei bewegen. Für Schutz sorgt eine eigene Bundestagspolizei, die in den Gebäuden patrouilliert.

Dass die Debatte sich in diesen Tagen auf die AfD konzentriert, liegt einerseits nahe wegen der Erkenntnisse über die Umsturzpläne der „Reichsbürger“. Andererseits wird auch viel über Rechtsbrüche von politisch in der Regel eher links stehenden Klimaaktivisten debattiert, etwa Mitgliedern der „Letzten Generation“. Auch Klimaaktivisten haben es schon in den Bundestag geschafft und dabei wohl kaum Hilfe von der AfD erhalten. Wenige Monate vor dem Eindringen der Störer im November 2020 waren im Sommer des Jahres Mitglieder der Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ in den Reichstag gelangt und hatten dort Flugblätter abgeworfen. Zudem hatten sich Mitglieder von Greenpeace vom Dach des Reichstagsgebäudes abgeseilt.