Wie weiter mit Astra-Zeneca? : Zu Risiken und Nebenwirkungen

Wenn es um den Ablauf der Corona-Impfungen in Europa geht, ändert sich beinahe jeden Tag etwas. Doch zumindest eine Sache blieb am Mittwoch gleich. Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema hat ihre allgemeine Einschätzung des Impfstoffs von Astra-Zeneca nicht geändert. Sie empfiehlt weiterhin ohne Einschränkung, ihn zu verimpfen. Allerdings fordert sie, sehr selten auftretende Blutgerinnsel in Hirnvenen als mögliche schwere Nebenwirkung in den Beipackzettel aufzunehmen.

Nach einer Sitzung des zuständigen Behördengremiums sagte Ema-Chefin Emer Cooke am Mittwoch in Amsterdam, offenbar seien „sehr, sehr seltene Fälle“ von Blutgerinnseln vorgekommen, die in den klinischen Studien vor der Genehmigung des Impfstoffs nicht beobachtet worden seien. Nach dem Urteil der Ema-Fachleute sind diese Fälle nicht auf spezifische Faktoren wie Alter, Geschlecht oder bestimmte Vorerkrankungen zurückzuführen. Die plausibelste Erklärung seien Immunreaktionen auf das Vakzin, sagte Cooke. Die Analysen würden fortgesetzt.