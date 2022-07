Lea, 24, hat keine Angst, sie hat solche Aktionen schon oft gemacht. Aber sie muss sich ranhalten, neben ihr tragen die Polizisten schon einen ersten Mitstreiter weg, der nicht flink genug war. Also schnell den Sekundenkleber raus und festgeklebt; die linke Hand flach auf den Asphalt, drei Finger dick mit der durchsichtigen Flüssigkeit beschmiert, die sie in Dutzenden Fläschchen dabei haben, und die rechte an die linke Hand ihrer Freundin Ella. Jetzt still halten, bis es fest ist. Eine andere Aktivistin neben den beiden hat sich für die Hardcore-Variante entschieden: Sekundenkleber mit schnell bindendem Beton vermischt, wird steinhart und kann von der Polizei nicht mit Speiseöl gelöst werden, das die Beamten gerade schon flaschenweise aus ihrem Einsatzwagen holen. Es muss vorsichtig aufgemeißelt werden, wenn man niemanden verletzten will. Das kostet Zeit, und Zeit ist Protest. Denn wer klebt, kann nicht so schnell von der Straße ge­tragen werden und länger auf den Kampf aufmerksam machen, für den Lea ihre Doktorarbeit in Politikwissenschaft über „Zivilen Ungehorsam“ geschmissen hat. Für den sie sich in Gewahrsam nehmen und von Autofahrern anbrüllen lässt, und den sie trotzdem unvermeidbar findet: die Politik mit solchen Aktionen zu mehr Klimaschutz zu zwingen.