Dürre nach trockenem April : So wenig Regen wie seit 13 Jahren nicht

Droht Deutschland wieder ein Dürrejahr? Schaut man auf den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig (UFZ), dann sieht man in diesen Tagen viel Rot bis Tiefrot – die Farbe, die Trockenheit anzeigt. Der Oberboden bis 25 Zentimeter Tiefe ist auf drei Viertel der Fläche Deutschlands jetzt schon so trocken, dass die Forscher von einer Dürre sprechen. Noch lautet deren Einstufung zwar „moderat“.

In Teilen Bayerns, Baden-Württembergs, Nordrhein-Westfalens, Sachsens und Thüringens aber gilt schon die Einstufung „außergewöhnlich“. An eine zufällige Abfolge trockener Jahre glauben die Forscher nicht. „Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren eine ausgeprägte Trockenheit in großen Teilen Deutschlands“, sagt Andreas Marx vom UFZ. „Dieses Jahr ist das dritte in Folge, das zu trocken startet.“

Geradezu verheerend ist die Lage im Unterboden bis 1,80 Meter Tiefe. Dort zeigt der Monitor vor allem für Mittel- und Ostdeutschland eine außergewöhnliche Dürre. Am schwersten betroffen ist Sachsen, wo der Unterboden fast flächendeckend trockengefallen ist. In Nordsachsen fielen im April gerade mal zwei Millimeter Regen, so wenig, wie seit 13 Jahren nicht. Und das wird sich, glaubt man den Prognosen, in den kommenden zehn Tagen auch nicht ändern.

Das sind für die Land- und Forstwirtschaft schlechte Nachrichten. Nach dem Ausfall von Erntehelfern droht den Landwirten ein Ausfall bei vielen Kulturen. „Es wird von Tag zu Tag schlimmer“, sagt Andreas Jahnel, beim Sächsischen Landesbauernverband zuständig für Acker- und Pflanzenbau. „Es ist so trocken, dass die Saat im Boden liegenbleibt, ohne dass sich etwas tut.“ Sommergetreide, Mais, Kartoffeln und Rüben würden nicht mal keimen, Wintergerste und -weizen sowie Raps kaum noch wachsen.

„Wasserdefizit von einem halben Jahresniederschlag“

Die Wurzeln der noch jungen Pflanzen reichten nicht, um an Wasser in tiefer gelegenen Bodenschichten zu gelangen, zumal es auch dort kaum noch welches gibt. „Wir schieben ein Wasserdefizit von einem halben Jahresniederschlag vor uns her“, sagt Jahnel. Schon 2018 war der April besonders trocken, seitdem hat es nicht mehr ausreichend geregnet.

Das hat auch Auswirkungen auf die Tierhalter, weil auf den Weiden nicht mehr genug Gras wächst. „Normalerweise würden die Halme jetzt schon zehn Zentimeter höher stehen“, sagt Jahnel. Um wenigstens das ausgleichen zu können, hoffen die Landwirte nun darauf, wie schon vor zwei Jahren auch stillgelegte Flächen nutzen zu dürfen. Die Bundesländer können das nach Abstimmung mit der Europäischen Union genehmigen.

Ähnlich sieht die Lage in Brandenburg aus. „Die Situation ist kritisch“, sagt Tino Erstling vom Landesbauernverband. Noch sei es für viele Kulturen nicht zu spät, doch in den nächsten drei Wochen brauche es dringend erheblichen Niederschlag. Ein „Durchhungern“ im April sei nicht ganz ungewöhnlich, sagt Reinhard Jung vom Verband „Freie Bauern Deutschland“, der gut tausend bäuerliche Familienbetriebe vertritt. „Aber wenn das dritte Jahr ohne gute Ernte kommt, dann wird es für viele hart.“

Auf Dürrehilfen vom Staat hofft er nicht. Die kämen ohnehin nur bei einer kleinen Minderheit der Bauern an. Sollte es im Sommer regnen, könne es für die Landwirte vielleicht noch ein passables Jahr werden. „Wenn der Mai feucht wird, ist noch vieles drin“, sagt der Brandenburger Tino Erstling. Andreas Jahnel vom Sächsischen Landesbauernverband ist da eher skeptisch. Selbst wenn es im Mai doch noch viel regnen sollte, werde es für den Großteil der Bauern 2020 wohl nur zu einer Not-Ernte reichen. Es wäre die zweite binnen drei Jahren.

„Der Wald ist derzeit so voll wie nie“

Noch deutlich mehr Stress bedeutet die anhaltende Trockenheit für den Wald. Wie unverzichtbar der Wald auch für den Menschen als Erholungs- und Fluchtort ist, das sehe man ja in Zeiten der Corona-Krise ganz besonders, sagt Marc Franusch, Sprecher des Forstamts Berlin. „Der Wald ist derzeit so voll wie nie“, sagt er. Das bringe große Probleme mit Müll mit sich und eine „dramatische Waldbrandgefahr“.

Wegen des trockenen Aprils sei die Lage in den Berliner Stadtwäldern jetzt schon angespannt, man schaue „sorgenvoll“ auf die weitere Entwicklung. Selbst der relativ feuchte Winter habe nicht ausgereicht, um die Wasserspeicher, die in den vergangenen beiden Jahren fast leer waren, aufzufüllen. 2019 gab es 21 Waldbrände in den Stadtwäldern Berlins, so viele wie nie zuvor.