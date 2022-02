Einrichtungsbezogene Impfpflicht : Wie viele Pfleger sind nicht geimpft?

Ärzte und Pflegekräfte betreuen Patienten in einem der Behandlungszimmer der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock. Bild: dpa

Ab Mitte März gilt für Berufe im medizinischen Bereich ei­ne Impfpflicht. Das Gesetz wurde vor zwei Monaten von Bundestag und Bundesrat be­schlossen, um kranke, alte und behinderte Menschen vor einer Ansteckung mit Co­vid-19 zu schützen. In dieser Woche nun griffen der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz das Gesetz scharf an. Es sei kein „wirksames Mittel mehr“ gegen die Omikron-Variante, könne aber ein Instrument sein, um die Pflegesituation zu verschlechtern, sagte Söder. Es gebe „unüberwindliche Schwierigkeiten“, für die Einrichtungen im Ge­sundheitswesen und in der Altenpflege, sagte Merz. Und: „Wir sehen einen mas­siven Personalabgang dort.“

Was ist an diesen Argumenten dran? Was wissen wir über Impfquoten von Pflegekräften? Und was sagen die, die es be­trifft?

Eine Umfrage des Robert-Koch-Instituts, an der rund 16.000 Angestellte aus 104 Krankenhäusern teilnahmen, ergab, dass unter Klinikmitarbeitern schon Mitte November 92 Prozent gegen Covid-19 ge­impft waren. Bei den Ärzten waren es so­gar 98 Prozent, ähnlich wie bei den niedergelassenen Medizinern. Die Kassenärzt­liche Bundesvereinigung geht deshalb „nicht davon aus, dass es zu einer Welle an personellen Ausfällen kommen wird“. Auch die Arzthelfer sind laut dem Verband medizinischer Fachberufe überdurchschnittlich häufig geimpft.

Ein bis zwei Prozent

Aber wie sieht die Lage in der Pflege aus? Immerhin meldete die Bundesagentur für Arbeit, dass sich im Dezember und Ja­nuar mehr als doppelt so viele Pflegekräfte arbeitslos gemeldet haben wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren. Ob dies mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu­sammenhängt, geht aus den Zahlen nicht hervor. Klar ist: Die meisten Beschäftigten im Pflegebereich sind geimpft. In den Krankenhäusern waren es laut RKI 94 Prozent. Die Impfquote schwankte je nach Einsatzgebiet: Auf den sogenannten Normalstationen hatten mehr Krankenpfleger die Spritze abgelehnt, in Risiko­bereichen wie der Notaufnahme oder den OP-Sälen waren es nur drei Prozent. Eine Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) Ende Januar ergab, dass die Impfquote in der Pflege nun bei 95 Prozent liege. Doch ein bis zwei Prozent des Pflegepersonals scheinen die Impfung weiterhin abzulehnen.

Von solchen Größenordnungen geht auch die Pflegewissenschaftlerin Christel Bienstein aus, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Zwar glaubt sie nicht, dass es zu einer Welle von Kündigungen kommen wird. „Doch es wird Einschnitte geben.“ Hoffnungsvoll stimmt Bienstein der nun verfügbare Impfstoff Nuvaxovid von Novavax, der einem Totimpfstoff ähnelt und vielleicht diejenigen überzeugt, die mRNA-Vakzinen wie dem von Biontech oder Moderna misstrauen.

Aber auch wenn die meisten Pflegekräfte geimpft sind, gibt es durchaus Grund zur Sorge: Laut der Umfrage des DKI rechnen zwei Drittel der rund 250 befragten Kliniken damit, dass wegen der Impfpflicht die Versorgung der Patienten leiden wird – beispielsweise, weil Betten we­gen Personalmangels gesperrt, Opera­tionen verschoben, Krankenwagen zu an­deren Kliniken umgeleitet werden. Schlicht, weil es insgesamt so wenig Per­sonal in der Pflege gibt. Keiner kann entbehrt werden. Schon vor der Pandemie war eine Pflegekraft in Deutschland durchschnittlich für 13 Patienten zuständig, in den Niederlanden waren es knapp 7, in den USA nur 5,4. Darunter leidet die Versorgung der Kranken, und das schadet der Arbeitsmoral, meint Bienstein: „Kollegen erleben seit Jahren, dass sie den Pa­tienten oder pflegebedürftigen Menschen nicht mehr geben können, was sie brauchen.“ Kurz: Wer jetzt kündigt, ist nicht erst seit dem Beschluss der Impfpflicht un­zufrieden.