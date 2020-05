Corona-Verschwörungstheorien : Der Wahn aus dem Netz

Man muss nur den Computer einschalten und auf Youtube „Corona“ eingeben, schon versteht man, was viele Demonstranten umtreibt. Es fängt vergleichsweise harmlos an. „Schönen guten Abend“, sagt ein Mann im blauen Hemd. „Ich möchte dieses Video all den Menschen ans Herz legen, die mich nicht kennen und die nur zufällig auf diesem Kanal gelandet sind – KenFM –, oder aber, die auf dieses Video auf einem anderen Kanal stoßen, denn ich möchte ausdrücklich dazu aufrufen, dieses Video herunterzuladen und es auf unterschiedlichen Plattformen zu präsentieren.“

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Er habe dem Grundgesetz viel zu verdanken, sagt der Mann. Aber dieses Grundgesetz sei momentan massiv in Gefahr, Stichwort: Corona. Ob man die eigenen Kinder auf Mallorca besuchen dürfe, ob man seinen Beruf ausüben könne, ob man eine Maske tragen wolle oder nicht, all das bestimme man nicht mehr selbst, sondern „Bill and Melinda Gates“: „Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltregierungen hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt.“ Auf den Demonstrationen teilen viele diese Einschätzung. Sie tragen Transparente mit der Aufschrift: „Gib Gates keine Chance!“

Der Mann im Video ist jetzt in Rage. Er rattert Zahlen herunter, die seine These belegen sollen. Bill Gates finanziere die Weltgesundheitsorganisation zu über achtzig Prozent und bestimme dort „ganz knallhart, was Gesundheit ist“. Das Paar Gates hätte „ein Faible für Impfungen“, hätte die weltweit tätige Impfallianz Gavi gekauft, das Robert Koch-Institut in Deutschland, kontrolliere mit seinem Geld die Medien und die Regierung. Das Ehepaar Gates, so lautet das vorläufige Fazit, habe inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. „Selbst diese vier Personen mussten sich die Macht auf dem Planeten teilen.“

So geht es in einer Tour weiter, immer schneller, immer schriller. Im neuen Infektionsschutzgesetz werde ein Impfzwang „durch die Hintertür eingeführt“, behauptet der Mann. Überhaupt verdreht er alles: Aus dem tastenden Vorgehen der Regierung wird der Plan, eine Gesundheitsdiktatur zu errichten. Aus einem Impfstoff wird eine Biowaffe. Und aus dem Bemühen, Menschenleben zu retten, der heimliche Versuch, die Menschheit zu dezimieren.

Schon die grundlegenden Zahlen und Aussagen stimmen nicht. Das kann man herausfinden, wenn man das Video anhält und anderswo nachschaut. Dann kann man zum Beispiel nachlesen, dass Gates die Weltgesundheitsorganisation nicht zu achtzig Prozent mit seinem Geld finanziert, sondern nur etwa zehn Prozent des Budgets beisteuert. Man kann auch erfahren, dass es keinen Impfzwang durch die Hintertür im neuen Infektionsschutzgesetz gibt.

Darin steht zwar, das Bundesministerium für Gesundheit werde „ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen“, dass besonders bedrohte Menschen geimpft werden, falls eine schwere Epidemie drohe. Das geht aber nur mit Zustimmung des Bundesrates. Außerdem steht es schon seit gut zwanzig Jahren im Gesetz.

Wie Alice im Wunderland

Aussage um Aussage kann man so überprüfen. Wer das tut, muss dann aber auch erkennen, dass keine einzige Person oder eine einzige Macht hinter dem gesamten Weltgeschehen steckt. Die Fakten benennen keinen Schuldigen. Anders als der Mann im Video. Seine Sätze gehen runter wie Öl.