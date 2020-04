Wie verläuft die Ansteckung? : Auf den Spuren der Virus-Tröpfchen

Mehr als eine Million nachweislich Infizierte in 181 Ländern der Erde, das ist – vom neuen Coronavirus aus betrachtet – eine beachtliche Reisegeschwindigkeit. Und zehntausende Todesopfer in einem Vierteljahr sind eine mörderische, wenn auch noch vorläufige Bilanz. Die Antwort darauf ist fast überall gleich: Ausweichen, radikal fernhalten, bis der Impfstoff kommt. So schutzlos, so kollektiv machtlos hat man Homo sapiens im Angesicht einer Naturgefahr in der modernen Welt nicht erlebt. Dabei ist die wissenschaftliche Mobilmachung, die wir in diesen wenigen Wochen erleben, ebenso beispiellos.

Ein neues Virus ist aufgetaucht, und schnell war klar: Der Faktor Mensch, Stichwort Globalisierung, ist nicht die einzige Ursache der extremen viralen Mobilität. Das Ansteckungsvermögen des Virus selbst, die jene des Sars-Virus vor siebzehn Jahren um Größenordnungen übertrifft, ist zum größten Problem geworden, weil es die sträflich geringen Kapazitäten der Medizinsysteme weltweit in kürzester Zeit zu überstrapazieren vermag.

Gerade aber an dieser besonderen Eigenschaft des Erregers, seine Infektiosität, kann man die steile Lernkurve studieren, die Wissenschaftler, Mediziner und, wenn man so will, die Gesellschaft unter dem Imperativ soziale Distanz an den Tag gelegt haben. Es ist eine Lernkurve, die nach nur wenigen Wochen noch immer von Unsicherheiten geprägt ist.

Eine logische Konsequenz

Das lässt sich an den von außen betrachtet teils verstörenden Kehrtwendungen der Experten ablesen. Die Debatte anfangs um Schulschließungen und ganz aktuell um eine Maskenpflicht sind Ausdruck solcher Ungewissheiten. Die Weltgesundheitsorganisation bleibt seit Wochen unschlüssig, moniert die fehlende Evidenz für die Wirkung von Atemschutz.

So hörte sich das auch in Berlin lange an, bis eben jetzt die Nationalakademie Leopoldina klar Stellung zugunsten des Maskentragens zog – jedenfalls sollten Mund und Nase in den bevorstehenden Pandemie-Phasen bedeckt sein, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert werden sollen. Das ist gewissermaßen die logische Konsequenz aus den jüngsten Evidenzen zur Infektiosität des neuen Virus.

Rasende Vermehrung im Rachenraum

In der aktuellen Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift „Nature“ haben die Münchener Infektiologen-Gruppe um Clemens Wendtner vom Klinikum Schwabing, Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr und die Charité-Virologen um Christian Drosten ganz entscheidende Virusmerkmale zur Übertragbarkeit dargelegt. Wochenlang haben sie während der noch ungewissen Frühphase der Virusausbreitung in Süddeutschland jene neun Münchener Patienten untersuchen können, die sich Ende Januar bei einer aus China eingeflogenen Besucherin – der Index-Patientin – angesteckt hatten.

Ihr Fazit: Sars-CoV-2 vermehrt sich rasend schnell an einer für die Übertragung hochsensiblen Stelle: im Mundrachenraum wurden im Verlauf der ersten Tage nach der Ansteckung bis zu tausendmal so viele Viren nachgewiesen wie bei der ersten Sars-Epidemie vor siebzehn Jahren – was es dem Virus ermöglicht, sich mit den beim Husten, Niesen und bei „feuchter“ Aussprache ausgestoßenen Flüssigkeitströpfchen auszubreiten.

Frühe Übertragungen

Schon zwei, manchmal auch drei Tage vor Beginn der ersten Symptome wie Kurzatmigkeit, Husten oder Fieber kann so die Infektionskette fortgesetzt werden. Erst in der dann folgenden zweiten Woche ungefähr wandert das Virus wie sein Sars-Vorgänger tief in die Lungen, wo es sich entweder bei immungeschwächten Menschen rasend vermehrt und schwere Lungenentzündungen, ein Atemnotsyndrom bis hin zu Multiorganversagen hervorrufen kann, oder eben – bei vier von fünf Menschen ohne Vorerkrankungen – von der inzwischen aktivierten Körperabwehr im Keim erstickt wird. In dieser Zeit, wenn sich die Viruslast vom Rachenraum in die unteren Luftwege verlagert hat, ist das Ansteckungsrisiko keineswegs verschwunden, viele entscheidende Übertragungen allerdings passieren wohl früher.

Die Rekonstruktion der Münchener Fälle und weitere Studien zur Virusübertragung lassen nun wichtige Schlüsse zu: Schon relativ flüchtige Kontakte mit Infizierten können, noch bevor viele Infizierten ihre Erkrankung ahnen oder spüren, die Infektionskette fortsetzen. Voraussetzung ist eine Tröpfchenübertragung aus geringem Abstand. Masken können dieses Risiko bis zu einem gewissen Grad verringern. Wie gut? Darauf gibt es bisher wenig gesicherte Erkenntnisse.

Gewaltiger Strom an Daten

Anfang März hatte eine in einem Medizinjournal veröffentlichte Studie Tage lang für Únruhe gesorgt. Chinesische Wissenschaftler wollten im Epizentrum der Corona-Pandemie in Wuhan nachgewiesen haben, dass ein Infizierter in einem Bus auch fünf bis sechs Meter entfernt sitzende Fahrgäste angesteckt haben könnte. Sollte das Virus also womöglich auch geschützt in kleinsten Aerosolen durch die Luft transportiert werden, und wie die Forscher in „Pracitcal Preventive Medicine“ schrieben, bis zu einer halben Stunde in der Luft verbleiben?

Bislang gab es dazu nur schlechte Gerüchte, keinerlei seriöse Belege. Die international anerkannte Abstandsregel von anderthalb bis zwei Meter wäre damit auch obsolet, Mundschutzpflicht und verschärfte Quarantäne die logische Folge gewesen. Bevor allerdings die Detektivarbeit der Infektiologen ins Rollen kam, war der Fall gelöst. Fünf Tage nach der Publikation zog das Journal ohne ausführliche Begründung das Paper zurück, die Nachprüfung der Kontaktpersonen hatte offenbar Ungereimtheiten zutage gefördert.

Der Fall zeigt, was auch Teil der wissenschaftlichen Lernkurve ist: Fragwürdige, überhastet oder schlecht konzipierte Studien liefern einen gewaltigen Strom an Daten, häufig aber immer noch allzu labile, wenig alltagstaugliche Evidenz.