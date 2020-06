Nach lokalen Virus-Ausbrüchen : Wo welche Urlauber willkommen sind

Nach mehreren lokalen Coronavirus-Ausbrüchen haben erste Bundesländer Beschränkungen für Reisende aus Risiko-Gebieten erlassen. Im Fokus steht dabei vor allem das Infektionsgeschehen rund um einen Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Nordrhein-Westfalen, wo zuletzt mehr als 1500 Menschen positiv auf das Virus getestet worden sind. Für die davon betroffenen Kreise Gütersloh und Warendorf wurde deshalb zunächst bis zum 30. Juni ein Lockdown verhängt.

Reisende aus diesen Kreisen sind damit – unmittelbar vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen – nicht mehr überall willkommen. Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern haben ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten festgelegt, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können. Als Risikogebiete gelten Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Fall Niedersachsens gelten die Beschränkungen speziell für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf.

Schleswig-Holstein hat eine Quarantäneregelung erlassen. Reisende aus Risikogebieten müssen unverzüglich nach der Einreise in das Bundesland in ihre Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft begeben, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren. Eine Ausnahme gilt, wenn ein aktueller negativer Test vorliegt.

Auch Sachsen-Anhalt behält sich entsprechende Maßnahmen vor. „Ich will nicht verhehlen, dass wir am nächsten Dienstag im Kabinett eine neue Verordnung beschließen – und dass wir durchaus auch derzeit sehr stark erwägen, in dieser Verordnung ein sogenanntes Beherbergungsverbot aufzunehmen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstagmorgen im Interview mit „MDR Aktuell“.

Eine zuverlässige Kontrolle der Maßnahmen scheint aber schwierig. In Mecklenburg-Vorpommern sind bisher auf Usedom und in Kühlungsborn Urlauber aus Gütersloh abgewiesen worden. In zwei Fällen haben Vermieter die Gesundheitsämter um Rat gefragt, in weiteren Fällen wurden Ordnungsämter bei der Durchsicht von Gästelisten fündig.

Dass viele Touristen in nichtgewerblichen Ferienunterkünften unterkommen, erschwert aber die Überprüfung der Herkunft. Den Behörden werden Gästelisten dann erst mit der Abrechnung der Kurtaxe vorgelegt. Das ist in den Satzungen der Ferienorte unterschiedlich geregelt. Aus Schleswig-Holstein hieß es, spezielle Polizeikontrollen auf die Autokennzeichen Gütersloh und Warendorf solle es nicht geben.

Berlin, Hessen und Thüringen haben bislang einen anderen Kurs gewählt als die im Sommer besonders gefragten Küstenländer sowie die südlichen Länder Bayern und Baden-Württemberg. Sie planen aktuell keine Beherbergungsverbote für Touristen aus der Region um Gütersloh. Allerdings werde das Infektionsgeschehen aufmerksam beobachtet, sagte ein Sprecher der hessischen Landesregierung in Wiesbaden. Touristen wird empfohlen, sich vor Reiseantritt selbst zu informieren, welche Regelungen an ihren Zielorten gelten.

Eine Schaltkonferenz der Gesundheitsminister hatte am Mittwoch zunächst keine Lösung für eine einheitliche Linie bei Reisebeschränkungen gebracht. Dem Vernehmen nach könnte das Thema bei den Ministerpräsidenten landen. Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU) mahnte schon vor einer Stigmatisierung von Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wiederum verteidigte am Donnerstag die für sein Bundesland beschlossenen Beschränkungen für Urlauber aus der Region um Gütersloh: „Das sind schon Zahlen, die sprengen die sonstigen Verhältnisse deutlich“, sagte er.

Bund und Länder haben einen regionalen Notfallmechanismus vereinbart, falls das Infektionsgeschehen in einer Gegend stark aufflackert. Das heißt: Behörden sollen vor Ort schnell gegensteuern, um eine größere Ausbreitung zu verhindern. Eine Bewährungsprobe dafür ist jetzt da. In den Kreisen Gütersloh und Warendorf mit 640.000 Einwohnern rund um das Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück gelten wieder strenge Kontaktbeschränkungen – doch vorerst eben auch nur dort. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte schon Mitte Juni grundsätzlich gesagt, die „Kreuz- und Quer-Bewegung“ von Urlaubern durchs Land bringe die Frage der Infektionsverbreitung noch einmal anders auf die Tagesordnung.

Das österreichische Bundesland Kärnten ersuchte Urlauber aus Nordrhein-Westfalen am Mittwoch darum, ihren Urlaub in Kärnten zu verschieben, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Dies gelte vor allem für die Landkreise Gütersloh und Warendorf. Zugleich sollen für bereits eingereiste Gäste Covid-19-Tests gratis zur Verfügung gestellt werden, teilte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) mit. Nach der am Mittwoch wegen des massiven Ausbruchs im Tönnies-Betrieb verhängten partiellen Reisewarnung der österreichischen Regierung für Nordrhein-Westfalen wolle man sich dieser Empfehlung teilweise anschließen, so Schuschnig.

Österreich will Nordrhein-Westfalen zudem auf eine Liste setzen, die regelt, aus welchen Corona-Hotspots Flugzeuge nicht an österreichischen Flughäfen landen dürfen. Das wurde der Nachrichtenagentur APA am Mittwoch auf Nachfrage beim dafür zuständigen Gesundheitsministerium bestätigt. Die entsprechende Verordnung soll noch am Donnerstag fertig werden, hieß es.

Neben dem einwohnerstärksten deutschen Bundesland sind auf der Liste laut APA China, Iran, die italienische Region Lombardei, Belarus, Portugal, das Vereinigte Königreich, Schweden, die Russische Föderation sowie die Ukraine aufgeführt.