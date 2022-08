Flüchtlinge aus der Ukraine : Ankommen im temporären Exil

Aktualisiert am

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat Deutschland die unbürokratische Aufnahme der Flüchtlinge versprochen. Wie läuft das in der Praxis ab?

Mariia kommt noch einmal zurück in Raum 4.010. Sie will sich vergewissern, ob sie eine E-Mail-Adresse richtig notiert hat. Es geht ja auch um Wichtiges; eine Aufenthaltserlaubnis. Die Ukrainerin kommt aus der Nähe von Lemberg und ist mit ihren beiden Kindern vor dem Krieg geflohen. Fast ein halbes Jahr ist sie schon hier in Frankfurt. Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes ist ukrainischen Flüchtlingen ein Begriff, denn er verspricht Sicherheit.

Mit diesem Schutzstatus können Flüchtlinge mindestens für zwei Jahre in Deutschland bleiben und arbeiten. Sie haben Anspruch auf Sozialleistungen, Kindergeld und Zugang zu medizinischer Versorgung. Als Russland im Februar die Ukraine überfallen hat, versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sofort unbürokratische Hilfe bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge.