Baden-Württemberg : Wie Strobl um den CDU-Landesvorsitz kämpft

Hinter Thomas Strobl liegen arbeitsreiche Wochen. Seit der Wahlniederlage der CDU bei der Bundestagswahl ist der Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg unermüdlich auf Kreis- und Bezirksparteitagen unterwegs. Die Stimmung unter den Mitgliedern der CDU im Südwesten ist schlecht, sodass Strobls Wiederwahl als Landesvorsitzender nicht sicher ist. Für das Ergebnis sind ohnehin schon niedrige Hürden aufgestellt worden: 60 Prozent gelten als gutes Ergebnis. Aus den Bezirksverbänden Südbaden und Württemberg-Hohenzollern waren vereinzelt Rücktrittsforderungen laut geworden.

Strobl hatte den Kanzlerkandidaten und Wahlverlierer Armin Laschet unterstützt – so wie sein Schwiegervater Wolfgang Schäuble. „Was will Strobl eigentlich retten, wenn er selbst in seinem Wahlkreis die Menschen nicht mehr überzeugen kann?“, hatte Landrat Günther-Martin Pauli (CDU) vor Wochen zu bedenken gegeben. Als Strobl 2005 Generalsekretär geworden sei, habe die baden-württembergische CDU 44 Prozent der Wählerstimmen bekommen, jetzt liege sie in der jüngsten Meinungsumfrage hinter der SPD bei 17 Prozent. Das sei nur „ein Frus­trierter“, hieß es darauf im Umfeld Strobls.

Zur Beruhigung der Parteibasis musste Landwirtschaftsminister Peter Hauk für seinen Parteifreund ein Opfer bringen und auf eine abermalige Kandidatur für den Bezirksvorsitz in Nordbaden verzichten. In organisierter Regelmäßigkeit sprachen sich danach Minister und CDU-Granden für Strobls Kurs aus: Der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel lobte die vorbildlich konservative Haltung Hauks, für jüngere Politiker den Weg frei zu machen; Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sprach sich ebenfalls für eine Wiederwahl Strobels aus, der bei der Landtagswahl sein Direktmandat in Heilbronn nicht gewinnen konnte.

Die Wirtschaftsministerin, die ohne Strobls Zutun niemals Ministerin geworden wäre, versandte ihren Unterstützungsappell versehentlich aus der Pressestelle ihres Ministeriums – und musste ihn wieder zurückrufen. Strobl arrangierte sich vor dem Parteitag mit allen jüngeren Nachwuchspolitikern, die auf dem Landesparteitag theoretisch in eine Kampfkandidatur gegen ihn hätten gehen können: Alle verzichteten im Voraus.

Am Montag hieß es aus dem Bezirksverband Südbaden, es werde eventuell einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin geben. Dass es ein prominenter CDU-Politiker sein wird, ist unwahrscheinlich, aber ein 60-Prozent-Ergebnis sieht mit einem Gegenkandidaten besser aus. Der noch amtierende Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger will dem Vernehmen nach stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU werden.

Mit seiner „Operation Stabilität und Verlässlichkeit“ will Strobl die grün-schwarze Koalition stabilisieren und Zeit gewinnen: In zwei Jahren könnte Hagel Landesvorsitzender werden. Er wäre dann 35 Jahre alt und der chancenreichste Bewerber für die Spitzenkandidatur 2026. 35 Jahre ist auch das Mindestalter, um in Baden-Württemberg zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden.