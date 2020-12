Äquidistanz mit Schlagseite : Wie hält es die SPD-Jugend mit Israel und den Palästinensern?

Stehen die Jusos, immerhin der Jugendverband der Regierungspartei SPD und der Partei des Außenministers, noch an der Seite Israels? Daran waren Zweifel aufgekommen, nachdem die Delegierten vor einigen Tagen auf dem Juso-Bundeskongress einem siebenseitigen Antrag mit 96 Prozent zugestimmt hatten. Darin wird das „Prinzip der doppelten Solidarität“ bekräftigt, das für die Jusos seit jeher gilt. Der etwa 75.000 Mitglieder starke Verband stehe beim Nahostkonflikt weder nur an der Seite der Israelis noch an der der Palästinenser. Man wolle die „progressiven Kräfte“ auf beiden Seiten unterstützen und nicht einseitig Partei ergreifen. Die Jusos stünden auf der Seite all jener, die sich in der Region für eine friedliche Lösung des Konfliktes einsetzten. Der Verband nimmt eine Äquidistanz zwischen Israelis und Palästinensern ein.

Allerdings hat der Beschluss eine gewisse Schlagseite. Ausdrücklich anerkannt wird das angebliche Bemühen der Jugendorganisation der Fatah, sich um die friedliche Beilegung des Konflikts mit Israel zu bemühen. Außerdem heißt es: „Die Lebensrealität in Israel und Palästina ist geprägt von einer jahrzehntelangen israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete.“ Die israelische Sperranlage verstoße gegen das Völkerrecht und zementiere den Konflikt, weil die Palästinenser in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt würden.