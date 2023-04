Die klimaneutrale Stadt der Zukunft hat noch niemand gebaut. Aber viele Kommunen setzen sich Fristen, bis wann sie das erreichen wollen. Würzburg zum Beispiel peilt das Jahr 2040 an – das ist fünf Jahre früher, als die Bundesregierung eine ausgeglichene Emissionsbilanz für die ganze Republik anstrebt. Damit der Umbau der Stadt in nur 17 Jahren gelingt, hat Würzburg sogar einen hauptamtlichen Klimabürgermeister ernannt. Der Grünen-Politiker Martin Heilig trat das Amt vor drei Jahren an, Klimaschutz sollte „Chefsache“ werden.

Seither hat der kommunale Klimachef viel zu tun – wie auch viele andere Kommunalpolitiker, Amtsbezeichnung hin oder her. Wie die klimaneutrale Kommune aber aussehen wird, weiß noch keiner. Wie sie aussehen könnte, das ist die Frage zwischen Flensburg und Berchtesgaden. Bei der Suche nach Antworten entdecken Kommunalpolitiker, dass sie dabei viel Gestaltungsspielraum haben.

Es gibt Politikfelder, da sind die Kommunen eher Befehlsempfänger, führen aus, was höheren Ortes entschieden wurde. In der Klimapolitik gilt das nicht. Wenn ein Rathaus will, kann es die Zukunft früher anfangen lassen. „Am Ende wird Klimaschutz in den Kommunen gemacht“, sagt Martin Heilig. Etwa ein Siebtel der deutschen Gesamtemissionen können die Kommunen beeinflussen, bilanziert eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem vergangenen Jahr. Dort ist auch gleich angeführt, was die Kommunen ändern können, 38 Maßnahmen insgesamt schlagen die Autoren vor.

Es gibt kein Patentrezept

Die Städte und Gemeinden haben verschiedene Hebel: Sie können Vorgaben machen für neue Baugebiete zum Beispiel, ihren Bürgern Beratungen anbieten, wie sie ihre Häuser sanieren können, oder bei den eigenen Gebäuden vormachen, wie Klimaschutz funktionieren kann. Und sie können ihre Rolle als Versorger nutzen. Es sind besonders zwei Felder, auf denen die kommunale Klimapolitik vorangetrieben wird: in der Mobilität und im Gebäudesektor, wo es um Bau und Sanierung, besonders aber um die Wärmeversorgung geht.

Heilig versucht am Telefon zu erklären, was das für Würzburg genau heißt. Der Klimabürgermeister berichtet, dass er mit den Würzburger Stadtwerken gerade an einem Wärmeleitplan arbeite. Wer verbraucht viel Wärme in den Stadtvierteln? Aber auch: Wer produziert heute schon Wärme, die bisher einfach in die Umwelt entweicht? Heilig und seine Leute fragen sich: „Können wir zum Beispiel die Abwärme der Kläranlage nutzen?“ Wer klimaneutral werden will, hat nichts zu verschwenden. Je nach Quartier ergeben sich unterschiedliche Lösungsansätze. Wo viele Ein- oder Zweifamilienhäuser stehen, sind Wärmepumpen wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Altbaustraßenzüge aber eignen sich oft nicht für diese Technik. Hier können Städte Fernwärme anbieten, die mit erneuerbaren Energien erzeugt werden kann.

Das Problem für die Kommunen ist, dass sie längst nicht die Einzigen sind, die sich solche Gedanken machen. Die private Nachfrage nach Wärmepumpen boomt, die Bundesregierung ringt um eine Regelung, wann der Einbau einer mit erneuerbaren Energien gespeisten Heizung vorgeschrieben sein soll. Städte müssen also schnell sein, damit ihre Angebote überhaupt noch auf Bürger treffen, die eine Wahl haben. Trotzdem sagt Heilig: „Wir müssen planvoll handeln.“