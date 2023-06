Wie eindeutig grenzt sich die CDU in Ostdeutschland von der AfD ab? Nach dem Erfolg der Rechtspopulisten in Sonneberg denken ihre Verbände über die richtige Strategie nach.

Die Junge Union Sonneberg hatte sich wohl etwas zu schnell auf die „neue Normalität“ eingestellt, wie es die AfD gerne formuliert. „Wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten“, hieß es am Sonntag auf dem Twitter-Konto des Jugendverbands. „Jetzt gilt es, Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseitezulegen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen.“

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Wenige Stunden später war die Nachricht gelöscht, und der Sonneberger JU-Vorsitzende veröffentlichte mit den Chefs der JU in Thüringen und im Bund eine Klarstellung: „Eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre ein Verrat des christlichen Markenkerns unserer Union“, schrieb das Trio. Damit war die Beschlusslage der Union wieder eingehalten, die auf einem Parteitag vor fünf Jahren mehrheitlich entschieden hatte, „Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit“ mit der AfD abzulehnen.

Was auf Bundes- und Landesebene funktioniert, kommt in Landkreisen, Städten und Gemeinden an Grenzen, erst recht, wenn die AfD, wie in einigen Kommunalparlamenten vor allem im Osten, rund ein Drittel der Sitze hat. Das wirft mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im kommenden Jahr die Frage auf, wie stabil die vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ausgerufene „Brandmauer zur AfD“ ist.

„Ich arbeite nicht mit Parteien zusammen, sondern mit Menschen“

In allen fünf ostdeutschen Bundesländern ist die AfD aktuellen Umfragen nach entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft. Führend ist sie in Sachsen und Thüringen mit jeweils 28 Prozent; in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern steht sie in Umfragen jeweils auf dem zweiten Platz, mit Werten zwischen 24 und 26 Prozent.

„Ich arbeite auf kommunaler Ebene nicht mit Parteien zusammen, sondern mit Menschen“, sagt Martina Schweinsburg, Landrätin im ostthüringischen Greiz und zugleich Präsidentin des Thüringer Landkreistages. Mit Blick auf ihren neuen Kollegen Robert Sesselmann sagt die CDU-Politikerin der F.A.Z, dass „bis jetzt noch jeder Landrat, egal was er vor der Wahl versprochen hat, schnell durch die Realität eingeholt“ worden sei. In den Kreistagen gebe es Pragmatiker, aber auch „Ideologen, die man nicht braucht“, das sei jedenfalls ihr Maßstab für eine vernünftige Zusammenarbeit.

Soll heißen: Auf Kommunalebene geht es vor allem um Sachfragen, Parteipolitik spielt keine Rolle. Und es ist längst Realität, dass dort – nicht nur von der CDU – auch mit der AfD Anträge beschlossen werden.

Es geht nicht immer nur um Sachfragen

Allerdings bleibt es auch in Kommunen nicht immer streng bei Sachfragen, im Gegenteil. In Mecklenburg-Vorpommern, wo erst 2026 wieder ein neuer Landtag gewählt wird, sorgte zuletzt ein Bürgerentscheid für Aufsehen. Bei der Abstimmung in Greifswald ging es eigentlich um die sehr spezielle Frage, ob die Stadt Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Containern an das Land verpachten darf. Faktisch aber wurde über das große Ganze abgestimmt, die Flüchtlingspolitik an sich.

Die Greifswalder sollten mit einem Nein ein „Signal“ senden, so der örtliche AfD-Landtagsabgeordnete Nikolaus Kramer vor der Wahl. „Es ist nicht nur ein Nein gegen die Containerdörfer“, wichtig sei auch ein Votum dafür, dass es so nicht weitergehen könne.

Mit ähnlichen Worten warb auch die örtliche CDU für ein Nein. Am Ende stimmten 65 Prozent der Einwohner mit Nein. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens triumphierten – ebenso AfD und CDU. Gefragt nach dem richtigen Umgang mit der AfD, antwortet der örtliche CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild: Die CDU habe ihre „wohlabgewogene Empfehlung“ für ein Nein „vollkommen unabhängig vom Verhalten anderer Parteien getroffen“.