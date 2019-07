Migration und Flüchtlinge : Wie das Bamf effektiver werden soll

Diesmal liegt der Computer richtig, aber der Fall war auch nicht sonderlich kompliziert. Der Mann, der zwei Minuten in den Telefonhörer gesprochen hat, ist Deutscher. Sekunden später erscheint auf dem Bildschirm das Ergebnis: hundert Prozent deutsch. Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte vorgeführt, wie die automatische Spracherkennung funktioniert.

75.000 Asylbewerber haben in diesem Jahr in Deutschland schon ein Schutzgesuch gestellt, mehr als die Hälfte hatte keine Ausweispapiere. Die Klärung der Identität bleibt eine der größten Herausforderungen für das Bamf. Die Technologie zur Spracherkennung soll es den Entscheidern erleichtern, die Herkunftsregion eines Asylbewerbers auszumachen.

Die wichtigste Lehre aus der Flüchtlingskrise für die Behörde in Nürnberg lautet, dass die Qualität sinkt, wenn die Zahl der Asylanträge steigt – jedenfalls wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt. Gemeint sind Neueinstellungen und Schulungen für die Mitarbeiter, Qualitätskontrolle der Asylbescheide und eben die neuen Technologien.

Schon in den vergangenen Jahren wurde hier einiges angestoßen, seit 2017 sind IT-Tools im Einsatz. Präsident Hans-Eckhard Sommer und die Vizepräsidenten Markus Richter und Andrea Schumacher, die vor einem Jahr ihr Amt angetreten haben, sind überzeugt, dass sich der Einsatz der Geräte bewährt hat.

In der Vergangenheit gab es schon mal Situationen, in denen es nicht so funktionierte. Zum Beispiel vor anderthalb Jahren, als Thomas de Maizière, damals noch Bundesinnenminister, sich die Spracherkennung im Bamf vorführen ließ. Eine Dolmetscherin, gebürtige Syrerin, sprach in den Hörer, levantinisches Arabisch hätte das Ergebnis sein müssen, doch der Computer spuckte aus: 71,7 Prozent unbekannt, 10,8 Prozent arabisch-levantinisch, 9,3 Prozent persisch und 5,8 Prozent deutsch.

Waren das noch Kinderkrankheiten einer neuen Technologie oder doch nur der Vorführeffekt? Der Geräuschpegel sei beim Besuch des Ministers hoch gewesen, heißt es heute, schon das Klicken der Kameras könne die sensiblen Geräte durcheinanderbringen.

Die Software lernt stetig dazu

Bei anderer Gelegenheit forderte ein amerikanischer Journalist die Spracherkennung heraus. Nach eigenem Bekunden sprach er gut Arabisch, das er in Kairo erlernt hatte. Doch der Computer war verwirrt, konnte die Sprache nicht einordnen, 72 Prozent unbekannt. Immerhin 6,2 Prozent amerikanisches Englisch, da lag er nicht so falsch. Aber zu 8,4 Prozent Vietnamesisch? Wie kann das sein?

„Bei der Anwendung der IT-Tools gibt es eine Fehlerquote“, gibt Vizepräsident Richter zu. Im vergangenen Jahr wurde die Spracherkennung mehr als 5000 Mal eingesetzt. In etwa acht Prozent der Fälle hat sich später im Asylverfahren herausgestellt, dass der Computer falsch lag. Früher lag die Fehlerquote höher. Der jetzige Stand sei schon sehr gut, so Richter, „und wir werden ihn weiter verbessern“. In gewisser Weise geschieht das ganz von selbst: Mit jedem bestätigten Fall lernt die Software hinzu.

Fünf arabische Dialekte kennen die Geräte schon. Die erforderlichen Sprachproben stammen von arabischen Universitäten. Künftig soll das Sprachangebot noch ausgeweitet werden. Nach den Vorstellungen von Präsident Sommer sollen künftig auch Kurdisch und einzelne afrikanische Sprachen einbezogen werden. Eine Herausforderung, denn zunächst muss man genügend Proben aus den jeweiligen Regionen zusammentragen.

Ein Nachahmer von Franco A. hätte es jedenfalls schon heute deutlich schwerer: Der Bundeswehroffizier, dem die Planung rechtsextremistischer Anschläge zur Last gelegt wird, hatte sich 2015 als syrischer Flüchtling ausgegeben. Das Bamf entdeckte den Schwindel nicht, obwohl sich später herausstellte, dass der Dolmetscherin in der Anhörung die Sache merkwürdig vorgekommen war.

Die Staatsangehörigkeit ist aber ein entscheidendes Kriterium für die Frage, ob Asyl gewährt wird oder nicht – denn entscheidend ist ja, ob im Heimatstaat politische Verfolgung, Folter oder unmenschliche Behandlung droht. Asylbewerber berichten, dass Schlepper ihnen die Pässe abgenommen oder sie aufgefordert haben, alle Papiere zu vernichten. Es hat sich herumgesprochen, dass die Abschiebung sehr schwierig oder gar unmöglich ist, wenn keine Ausweisdokumente vorliegen.

Zuweilen haben Migranten noch einen Ausweis im Gepäck, aber legen ihn nicht vor. Deshalb werden in der Außenstelle des Bamf in Berlin alle Ankommenden schon bei der Erstregistrierung von der Polizei durchsucht.