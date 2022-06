Anpassung an den Klimawandel : Wie kühlen wir unsere Städte?

Am vergangenen Samstagnachmittag war Jena die heißeste Stadt in Deutschland. 35,6 Grad, das war heißer als jeder andere 18. Juni zuvor in Jena, seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Stadt warnte ihre Bürger bereits zwei Tage vorher: Am Nachmittag bitte in der Wohnung bleiben und nicht in die Sonne gehen. Sollten Symptome wie Kreislaufbeschwerden, Erbrechen oder Kopfschmerzen auftreten, bitte einen Arzt aufsuchen. Vorhänge runterlassen und viel trinken.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Die Warnung ist nur der Anfang. Wenn es ein Hitzesommer wird, wofür vieles spricht, dann wird es am Ende vielleicht drei Dutzend weitere solcher Tage in Jena geben. In anderen Städten noch mehr. Das Klima hat sich verändert. Es geschieht langsam, aber stetig; es wird heißer, trockener, der Grundwasser­spiegel sinkt. Und wenn es regnet, dann manchmal so stark, dass Städte, Dörfer, ganze Landstriche überflutet werden. Jedenfalls dann, wenn sie sich nicht da­rauf vorbereitet haben. Aber das können sie.

Man nennt das Klimaanpassung. Seit etwa 15 Jahren ist der Begriff in den kommunalen Verwaltungen bekannt, aber erst jetzt wird vielen klar, was das eigentlich bedeutet. Nämlich: sich für ei­ne Zukunft zu rüsten, die unausweichlich kommen wird. Und damit Leben zu retten. Jeden Sommer sterben Hunderte, manchmal sogar Tausende Menschen an den Folgen der Hitze. Und bei der Ka­tastrophe im Ahrtal wurde schlagartig klar, was Starkregen bedeuten kann.

In Hamburg: ein Regenwasserspielplatz

Klimaanpassung ist jedoch eine freiwillige Aufgabe von Kommunen. Das heißt, sie müssen sich nicht darum kümmern. Wenn etwas freiwillig ist, dann wird nur aktiv, wer besonders betroffen ist, wer ausreichend Geld oder genügend Leute in der Verwaltung hat. Ansonsten fällt das Thema hinten runter. So ist das auch mit der Klimaanpassung. Die Großstädte sind deshalb die Vorreiter, die kleinen Kommunen hinken meist stark hinterher. Hamburg etwa war 2007 die erste Stadt in Deutschland, die sich mit der Anpassung beschäftigt hat. Vor allem mit dem Regen, denn das ist für Hamburg eine dringendere Aufgabe als die Hitze.

Die Stadt hat bereits vieles umgebaut, fast alles aus eigener Tasche. Das netteste Beispiel: Vor einigen Jahren standen eine Schule und mehrere Ein­familienhäuser unter Wasser. Das Gebiet liegt in einer Senke, wo sich auch ein Spielplatz befindet. Der wurde zu einem Regenwasserspielplatz umgestaltet. Er nimmt jetzt das überschüssige Wasser auf, und damit können die Kinder so lange spielen, bis alles verbraucht ist. Was nicht verbraucht wird, versickert nach und nach und bildet Grundwasser. So wird das Gebiet nicht mehr überflutet und die Kindern sagen: Hoffentlich kommt bald wieder der nächste Stark­regen!

Auch in Jena geht man voran. Die Stadt baut Grüne Klimaoasen. Ziel ist es, dass alle Bürger innerhalb von fünf Minuten Fußweg eine Stelle in der Stadt erreichen können, die durch Schatten, Sitzgelegenheiten und kühlere Temperaturen den Kreislauf entlastet. Außerdem fahren Müllautos mit speziellen Sensoren durch die Straßen. Sie kommen in jede Ecke der Stadt und messen viel genauer, als es Computermodelle ausrechnen könnten, wo sich die Stadt besonders aufheizt – damit dort gehandelt werden kann. Vielleicht durch einen Baum, der seine nahe Umgebung um mehrere Grad Celsius herunterkühlen kann.

In Stuttgart werden urbane Gärten gefördert, in Worms Trinkwasserbrunnen gebaut, in Karlsruhe Spielplätze tiefergelegt, um sie als städtisches Über­flutungsgebiet zu nutzen. Es gibt eine Vielzahl von Ideen und Projekten. Aber meist reicht das noch nicht aus. Die ehemalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat das Zentrum KlimaAnpassung ins Leben gerufen, das Kommunen bei der Klimaanpassung un­terstützen soll. Ein Mitarbeiter sagte der F.A.S.: Die Kommunen seien bei der An­passung die „Schlüsselakteure“. Aber ab­gesehen von ein paar Ausnahmen stünden sie „oft noch am Anfang“.