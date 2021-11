Boostern und Erstimpfung : Wie kann Deutschland so viele Menschen auf einmal impfen?

Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes impft eine Passantin am 2. November in Mainz. Bild: Michael Braunschädel

Alle, die in Deutschland impfen, stehen vor der schwersten Zeit, seit es Corona gibt. In den kommenden Wochen und Monaten sollen sie nicht nur alle Erwachsenen impfen, die sich endlich zu einer Erstimpfung entschlossen haben. Sie sollen auch allen anderen eine Boosterimpfung geben. Und, um den Andrang noch zu steigern, sollen sie von der Weihnachtszeit an auch noch die ganzen Kinder impfen, die älter als fünf Jahre sind. Für die Zeit kurz vor Weihnachten wird nämlich eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für die Kindervariante des Impfstoffs erwartet.

Im Frühling gab es wenig Impfstoff, die Priorisierungsgruppen kamen nacheinander dran, die Menschen warteten artig viele Wochen, bis sie dran waren. Jetzt kommen alle auf einmal. Stephanie Goldhammer ist ärztliche Leiterin der Firma EcoCare, die neun Impfzentren betreibt. Sie sagt: „Es ist wirklich ein Sturm.“ Iris Minde, die im Fachausschuss des Städtetages und in ihrer Leipziger Klinik Sankt Georg ein Impfzentrum betreibt, sagt es so: „Der Ansturm ist enorm, und man wird förmlich überrannt.“ Das Wegschicken der Leute sei „sehr unangenehm, und oftmals entstehen auch Diskussionen“. Das Klinikum musste den Wachschutz einsetzen.

Lange Schlangen vor den Impfzentren

Vor den Impfzentren bilden sich lange Schlangen. Die einen wollen schnell einen Booster, die anderen sind das erste Mal da und wollen Fragen stellen. „Eine zwanzigminütige Beratung ist schwer mit dem Ziel zu vereinbaren, an einem Tag möglichst viele Menschen zu impfen“, sagt Goldhammer. Auch die Atmosphäre ist für viele ungewohnt. Der Hausarzt plaudert gerne mal, im Impfzentrum ist das anders. Da sagt ein Bürger vielleicht, dass er Gerinnungshemmer einnimmt und ob das ein Problem sei. Und weil die Impfärzte den ganzen Tag nichts anderes machen, kennen sie den Gerinnungshemmer ganz genau und auch die Antwort: Nein, kein Problem. Danach gibt es nicht mehr viel zu sagen, es muss ja weitergehen, aber den Leuten macht das manchmal Angst. Sie fühlen sich nicht ernst genommen, wenn das Gespräch kurz ist.

Bei den Hausärzten wird die Zeit zum Plaudern auch immer knapper, die Arbeitszeiten von Anke Richter-Scheer lassen das erahnen. Sie steht morgens um sieben Uhr in ihrer Hausarztpraxis in Bad Oeynhausen mit allen ihren Mitarbeitern, und sie geht um 20 Uhr nach Hause. Dazwischen impft sie 240 Leute. Und immer kommen neue Patienten, die eine Spritze wollen, das sei „so nicht zu schaffen“. Neben ihrer Praxisarbeit ist Richter-Scheer auch Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, und sie impft in mobilen Teams des Landkreises mit. Sie kennt also das ganze Impfsystem und weiß, dass die Hausärzte noch viele andere Dinge tun. Es gibt viele Erkältungskranke, es wird auch gegen Grippe geimpft, die Wartezimmer sind voll. „Wir sind müde.“

Schuld an der Misere sei die Politik, sagt sie. Im Dezember ballt sich vieles, was auch früher hätte passieren können. Ein Beispiel sind die Sommerferien. „In den Ferien haben die Impfzentren leer gestanden, die Schüler wurden nicht geimpft, weil Politik und Ständige Impfkommission sich nicht auf eine Empfehlung einigen konnten.“ Unter den ungeimpften Jugendlichen sind die Inzidenzen momentan sehr hoch. Vieles davon hätte verhindert werden können.