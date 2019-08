Merkel und Kramp-Karrenbauer : Die doppelte K-Frage

Aktualisiert am

Wer das Kanzleramt erobern will, muss in der Klimapolitik trittfest sein. Annegret Kramp-Karrenbauer wirkt zögerlich. Bei Angela Merkel wirkte das einst ganz anders.

Mitte Juni war es so weit. Da war die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer offenbar zu der Auffassung gelangt, sie müsse sich grundsätzlich zur Klimapolitik äußern. Zwar unterstellt der Frau – die gleich nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden im vorigen Dezember darauf bestanden hatte, weiterhin Kassenprüferin der Ortsgruppe Köllertal des Naturschutzbundes Deutschland zu sein – niemand, dass sie sich nicht ohnehin für Ökologie und Klimapolitik interessiert. Aber es gab einen wichtigeren Grund als grundsätzliches Interesse. Die Grünen hatten kurz zuvor bei der Europawahl spektakulär gut abgeschnitten, das Klima löste die Asylpolitik endgültig als aktuelles Aufregerthema Nummer eins ab und eine CDU-Vorsitzende mit Ambitionen auf den Kanzlerinnensessel musste zeigen, dass sie hier auf Ballhöhe ist.

Also veröffentlichte Kramp-Karrenbauer in der Zeitung „Die Zeit“ einen halbseitigen Artikel mit der Überschrift „Wir können so nicht weiterleben“. Eine halbe Seite ist kein Riesentext, aber mehr als ein Tweet. Natürlich blieb der Kampf gegen die CO2-Emissionen nicht unerwähnt. Konkret wurde die Autorin allerdings nicht. Intakte Ökosysteme funktionierten als Kreislaufsysteme, formulierte sie. „Und es geht mit Blick auf die CO2-Emissionen darum, Kreisläufe wo immer möglich zu schließen, beispielsweise im Umstieg von fossilen Rohstoffen auf nachhaltig erzeugte biologische Rohstoffe.“

Es wäre unfair, das Bild von Kramp-Karrenbauer als Kopie von Bundeskanzlerin Angela Merkel allzu sehr zu strapazieren, nur weil es sich in beiden Fällen um CDU-Frauen handelt, die Umweltpolitik ernst nehmen und den Grünen gegenüber nicht feindlich eingestellt sind. Kramp-Karrenbauer hat im Saarland schon mit den Grünen regiert, auch wenn das Glück nur kurz währte. Merkel wird diese Erfahrung vermutlich nicht mehr machen. Aber der Klima-Artikel von Kramp-Karrenbauer erinnert allein wegen seiner Überschrift an Merkels Vorbereitung auf höhere politische Weihen. Die spätere Bundeskanzlerin begnügte sich zum Ende des vorigen Jahrhunderts nicht mit einem Zeitungsbeitrag, sondern veröffentlichte als Umweltministerin ein fast 300 Seiten starkes Buch mit dem Titel „Der Preis des Überlebens“.

Die Lektüre des 1997 erschienenen Werks hilft auch 22 Jahre später sehr, um erstens Angela Merkel zu verstehen, und zweitens zu begreifen, wie sich die CDU schon vor mehr als zwei Jahrzehnten darauf eingestellt hat, den Grünen den immer mehr zum gesellschaftlichen Großthema werdenden Komplex Ökologie, Klima- und Naturschutz nicht gänzlich zu überlassen. Selbst wenn hinter Merkels Buch nicht nur strategisches Interesse, sondern der Ehrgeiz einer aufstrebenden, jungen Ministerin steckte, öffentlich wahrgenommen zu werden: Da meldete sich im Namen der CDU jemand zu Wort, der erkennbar nicht nur allgemeine Floskeln zu bieten hatte, sondern mit dem Fachwissen einer Physikerin an die Thematik heranging.

Es ist nicht bekannt, ob der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl das Buch seiner Umweltministerin gelesen hat, vermutlich hatte er anderes zu tun. Aber Merkel deckte eine nicht besonders gut geschützte Flanke der CDU ab. Die Ministerin war jung, weiblich, umgab sich mit Vertrauten, die ein Bündnis der Union mit den Grünen zumindest perspektivisch für einen sinnvollen Weg hielten. Schon daher taugte Merkel nicht als Feindbild für die Grünen. Denen traute – anders als heute – damals zwar niemand zu, einmal selbst den Kanzler zu stellen. Wohl aber den Vizekanzler an der Seite der SPD. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Merkels Buch sollte es bekanntlich dazu kommen.