Die AfD versucht, mit einem neuen Thema für sich zu werben. Der Testlauf findet in Cottbus statt, wo die Partei so etabliert ist wie nirgendwo sonst. Aber der Kreisvorsitzende will lieber über Migranten sprechen.

Wer nach Cottbus hineinfährt, sieht seit einigen Tagen die Plakate an der Straße: Friedens­demo mit Tino Chrupalla, AfD. Am Sonntagmittag ist es so weit. Friedensdemos gab es zuletzt viele. Aber die Demo der AfD sticht heraus. Sie ist mehr ein Testlauf als eine Kundgebung, denn die AfD versucht seit einigen Wochen, sich als „Friedenspartei“ zu vermarkten. Hier, in Cottbus, soll sich zeigen, wie die Leute draußen im Land das finden. Der Ort ist mit Bedacht gewählt.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Zwar veranstaltet die AfD in den kommenden Tagen eine „Friedensinitiative“ mit Demonstrationen auch in Nürnberg, Magdeburg und Baden-Württemberg. Aber Cottbus ist etwas Besonderes. Die AfD ist hier erfolgreicher als fast überall sonst in Deutschland – stärker bei Wahlen, besser vernetzt mit rechtsextremen Vereinen, mindestens toleriert in der Mitte der Gesellschaft.

Das liegt nicht etwa daran, dass sie gemäßigt wäre, im Gegenteil. Der Verfassungsschutz stuft den brandenburgischen Landesverband der Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein, mehr als die Hälfte der Mitglieder gilt als verdächtig, extremistisch zu sein. Die völkisch-nationalistischen Kräfte sind stark. Und im Süden, in Cottbus, besonders stark.

Die AfD gehört in Cottbus jetzt dazu

Der Verfassungsschutz nennt das Milieu dort in der AfD und um sie herum ein „toxisches Gebilde“, bestehend aus Fußball-Hooligans, Türstehern, Neurechten, extremistischen Vereinen und Begegnungsstätten. Ein Mann, den der Verfassungsschutz als maßgeblichen Netzwerker zwischen AfD, erwiesen rechtsextremistischen Kräften und Bürgern sieht, ist der AfD-Kreisvorsitzende in Cottbus, Jean-Pascal Hohm. Er wirbt in diesen Tagen auf Telegram für Chrupallas Friedensdemo und hat die Plakate in der Stadt mit aufgehängt.

Hohm hat für das Gespräch mit der F.A.Z. das „Brau & Bistro“ vorgeschlagen, eine Gaststätte am Altmarkt im Herzen von Cottbus. Dort hat er, obwohl es Nachmittag und das Lokal fast leer ist, einen Tisch reserviert. Er weiß, dass er willkommen ist. So wie auch in anderen Wirtshäusern der Stadt. Früher hielt die AfD ihren Stammtisch immer in derselben Kneipe ab, aber seit einiger Zeit trifft sie sich in wechselnden Lokalen, mal im „McPütt’n Irish Dance Pub“, mal im „Hotel zur Sonne“.

Das soll offensiv zeigen: Die AfD versteckt sich nicht, und Wirte müssen keine Angst mehr davor haben, dass AfD-Treffen linke Aktivisten anziehen, die Farbe an die Wand sprühen. Die AfD gehört in Cottbus jetzt dazu. Während des Gesprächs mit Hohm kommt einmal ein Mann an den Tisch, sein Schatzmeister, wie Hohm sagt, der zufällig hier sei. Der Mann nimmt Hohms Wasserglas, zieht den Paulaner-Bierdeckel darunter weg und legt einen AfD-Bierdeckel hin. Beide lachen. Dann geht der Mann zurück an seinen Tisch.

Die AfD trägt in Cottbus ein Selbst­bewusstsein zur Schau, das sie sich anderswo nicht leisten kann. Im November schickte sich einer ihrer Männer an, Oberbürgermeister von Cottbus zu werden. Es wäre der erste in einer deutschen Großstadt. Er kam bis in die Stichwahl. Am Ende gewann zwar der SPD-Kandidat. Aber das verschaffte den anderen Parteien nur eine kurze Atempause. Vor wenigen Tagen ergab eine Umfrage, dass die AfD stärkste Kraft würde, wenn in Brandenburg jetzt Landtagswahl wäre. Die ist nächstes Jahr.