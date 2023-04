Die FDP trifft sich in Berlin zu ihrem Bundesparteitag. Der Vorsitzende Christian Lindner beschwört Optimismus in schwierigen Zeiten - und kritisiert die CDU.

Die FDP kann Aufmunterung brauchen. Und wenn sie einer aufmuntern kann, dann ihr Vorsitzender Christian Lindner. Das merkte man auf dem Bundesparteitag der Liberalen am Freitag in Berlin schon daran, dass ihm die Delegierten zuhörten. Davor hatten viele noch geplaudert, Kaffee getrunken und getwittert, obwohl ihre Parteifreundin Nicola Beer auf der Bühne sprach. Sie ist immerhin Vizepräsidentin des EU-Parlaments und sagte Sätze wie „Wir sind nicht die größte, aber die wichtigste Partei in Deutschland“.

Das sieht wohl niemand in der FDP anders. Viele treibt allerdings die Frage um, warum so wenige Wähler es ebenso sehen. Zuletzt verlor die Partei fünf Wahlen in Folge. Derzeit gilt es schon als „hervorragende Umfrage“ (Beer), dass der FDP-Kandidat für die Wahl in Bremen bei sechs Prozent liegt. Eher Gelegenheit, um kurz zu verschnaufen, als für Feierlaune.

Darum hatte der Parteivorsitzende seine Rede angelegt als Optimismus-Coaching. Lindner verwendete anderthalb Stunden darauf, darzulegen, wer die FDP aus seiner Sicht ist und wohin sie will. Dabei skizzierte er eine Partei, die sich von Kritik nicht entmutigen lässt: Es sei nicht schlimm, wenn die FDP angegriffen werde für das, wofür sie stehe. „Schlimm ist nur, wenn sie angegriffen wird, weil sie für nichts steht.“

Zugleich versuchte Lindner das Dilemma aufzulösen, dass die FDP in der Ampelregierung ja gerade nicht das durchsetzen kann, wofür sie steht, weil sie – wie auch SPD und Grüne – dauernd Kompromisse machen muss. Diese Kompromisse beschrieb Lindner als weniger schlecht, als sie öffentlich dargestellt würden. Dies führten ihm schon die Reisen vor Augen, die er als Bundesfinanzminister mache. Lindner zitierte aus dem „Hauptmann von Köpenick“: „Det glaubense jarnich, wie scheen Deutschland is, wenn man weit wech is und immer nur dran denkt.“ Manche Debatten, die hier geführt würden, verstehe man in anderen Ländern gar nicht.

Lindner hob hervor, an welchen Stellen die FDP zufrieden ist mit der Arbeit der Regierung: etwa bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland. Solidarität sei nicht nur ein Gebot der Mitmenschlichkeit, sondern auch im eigenen Interesse Deutschlands. Auch auf dem Feld der Corona-Politik sieht Lindner seine Partei erfolgreich. Während der „große Baum-Umarmer Markus Söder“ aus dem Team Vorsicht („in Wirklichkeit Team Vorschrift“) Bürgern zwischenzeitlich sogar untersagt habe, selbst draußen unterwegs zu sein und etwa Bäume zu umarmen, habe FDP-Justizminister Marco Buschmann maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bürger wieder mehr Freiheiten bekommen hätten. Mit diesen seien sie verantwortungsvoll umgegangen, was der FDP recht gegeben habe.

Lindner lobte auch seine anderen Minister: Stark-Watzinger (Bildung) für ihre Reise nach Taiwan, Volker Wissing (Verkehr) für seine Bemühungen um Klimaschutz. Wissing mache mehr für den Klimaschutz „als die Forderungen der Letzten Generation“, sagte Lindner. Die Aktivisten, die den Parteitag bis zum Nachmittag nicht störten, zieh er der „kleinen Ideen“, die für großen Ärger sorgten. „Umgekehrt wäre besser“, fand Lindner.

Auf deutliche Kritik an den Grünen verzichtete er. Zwar erneuerte er seine Kritik am Entwurf für das Heizungstausch-Gesetz und seine Forderung ans Parlament, nötige Änderungen durchzusetzen. Doch beschwor er seine Leute auch, die Sache nicht in Bausch und Bogen abzulehnen. „Wir stehen in Verantwortung, und ich empfehle uns, weiter am Ziel der Klimaneutralität festzuhalten.“ So einfach wie die Union könne man es sich nicht machen, die immer nur „ist schlecht“ oder „geht nicht“ sage. Auch bei anderer Gelegenheit teilte Lindner in Richtung CDU aus. Deren Vorstoß, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, deutete er als „schwarz-grüne Lockerungsübung“.

Am Ende von Lindners Rede erhoben sich die Delegierten zum Applaus. Der Mut im Saal war gestiegen – auch weil Lindner zu verstehen gegeben hatte, er fühle sich, auch zehn Jahre nachdem er die Führung der Partei übernommen habe, noch nicht am Ziel. Für Samstag liegt ein 303 Seiten dickes Buch mit den gesammelten Anträgen – von Atomkraft bis Gender – zur Debatte bereit.