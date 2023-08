Aktualisiert am

Wie Sachsen den AfD-Richter Jens Maier loswerden will

Wegen radikaler Äußerungen geht das sächsische Justizministerium gegen den AfD-Mann vor, der sich selbst einmal „kleiner Höcke“ nannte. Doch Maier endgültig in den Ruhestand zu schicken, erweist sich als schwierig.

Nahe beieinander: Jens Maier (links) und Björn Höcke im Februar 2018 bei einer AfD-Veranstaltung in Pirna Bild: picture alliance

Der AfD-Mann Jens Maier hatte im März 2022 gerade sein Amt am Amtsgericht Dippoldiswalde angetreten, als das Landgericht Dresden ein neuerliches Disziplinarverfahren gegen den Richter einleitete; schon fünf Jahre zuvor hatte er wegen rassistischer Äußerungen einen Verweis bekommen. Der Gerichtspräsident begründete das neue Verfahren mit dem Verdacht, dass Maier seine Dienstpflichten zur Verfassungstreue, zur Mäßigung sowie zu einem achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten verletzt habe.

Das Ergebnis dieses Verfahrens hat das Landgericht nun Sachsens Justizministerium vorgelegt, das am 30. Juli Disziplinarklage vor dem Dienstgericht für Richter in Leipzig erhob. Damit nimmt das Verfahren die nächste Stufe. „Ich habe immer gesagt, dass wir alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausschöpfen, um die sächsische Justiz vor Verfassungsfeinden in den eigenen Reihen zu schützen“, sagte Justizministerin Katja Meier (Grüne).