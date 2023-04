An einer Schule in Brandenburg beklagen Lehrer rechtsextremistische Vorfälle durch Schüler. Der Verfassungsschutz ist kaum überrascht und warnt vorm Wegsehen.

Lehrer aus dem südlichen Brandenburg haben einen Brandbrief verfasst. Darin schildern sie, wie an ihrer Schule eine Gruppe von Jugendlichen ungehemmt rechtsradikal auftrete – und ein Teil der Lehrerschaft sowie die Schulleitung wegschaue, statt etwas dagegen zu tun. Hitlergrüße würden ignoriert, verfassungsfeindliche Symbole geduldet, migran­tische Schüler systematisch gemobbt, Hakenkreuze auf Schulmöbel ge­schmiert, berichteten die Lehrer diese Wo­che in einem Telefonat mit der Landesrundfunkanstalt rbb, der sie ihren Brandbrief zugeschickt hatten. Sie sandten ihn auch anderen brandenburgischen Medien. Diese berichteten, allerdings ohne den Namen der Lehrer oder der Schule zu nennen. Es handele sich um eine Einrichtung im Spree-Neiße-Kreis, heißt es da nur.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Doch meldeten sich die Lehrer nicht anonym. Sie haben wissen lassen, an welcher Schule sie arbeiten, aber darum ge­beten, dass es nicht bekannt wird. Sie fürchten Rache, nicht zwingend von Schülern, sondern von Rechtsextremen aus der Region. „Lehrkräfte und Schüler, die offen gegen rechtsorientierte Schüler- und Elternhäuser agieren, fürchten um ihre Sicherheit“, heißt es in dem Brief.

Die Schulleitung besagter Schule bestätigte der F.A.Z. am Donnerstag, dass der Brief von Lehrern ihres Kollegiums stamme. Der Schulbetrieb laufe aktuell weiter wie gewöhnlich. Mehr wollte man vorläufig nicht sagen. Eine Mitarbeiterin des Schulsekretariats hatte vorab schon angekündigt: „Hier wird Ihnen niemand ir­gendetwas sagen.“

Extremisten sammeln Mitläufer

Inzwischen hat die Kri­minalpolizei Ermittlungen zu „mög­licherweise strafrechtlich relevanten Sachverhalten“ aufgenommen. Auch das Schulamt will sich mit der Sache befassen. Man sei geschockt und wolle tätig werden. Der Schulträger zeigte sich gegenüber der F.A.Z. „erschüttert“ von den Schilderungen in dem Brief, gab aber an, nicht zu wissen, aus welcher Schule das Schreiben stamme. Die Lehrer hätten das Gespräch mit dem Träger nicht gesucht, was man bedaure.

Was die Lehrer beschreiben, kommt Kennern der rechtsextremistischen Szene im südlichen Brandenburg bekannt vor: eine Gruppe von Extremisten versammelt Mitläufer hinter sich und dominiert, weil sie unbesiegbar erscheint. Der Verfassungsschutz beschreibt die Netzwerke der Rechtsextremen in der Region als „toxisches Gebilde“. Zunehmend werde versucht, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Der Leiter des brandenbur­gischen Verfassungsschutzes, Jörg Müller, sagte im Gespräch mit der F.A.Z.: „Wenn Rechtsextremisten permanent mit Veranstaltungen, aber auch schon allein mit ihrer Sprache in die Gesellschaft hineinwirken, macht das etwas mit den Menschen um sie herum. Die Räume dessen, was gesagt werden kann, weiten sich.“

Diesen Effekt beobachtet auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein, in deren Wahlkreis die Schule liegt. Sie hat schon oft in Schulen mit Schülern diskutiert – allerdings bisher nicht in der Einrichtung, aus deren Lehrerschaft der Brief stammt. In den Debatten mit den Schülern falle auf, dass diese oft einfach äußerten, was sie von ihren Eltern hörten. Und da pöbelten nun einmal manche gegen die Demokratie oder verbreiteten Fake News. Wallstein findet es richtig, dass die Lehrer nun Alarm schlagen. Es sei gefährlich, sich mit den Rechtsextremen einfach abzufinden.

Lehrer kritisieren erzwungene Schweigsamkeit

In ihrem Brief kritisieren die Lehrer genau das – eine erzwungene Schweigsamkeit angesichts unerträglicher Vorgänge. Die Schulleitung sei Bitten nicht nachgekommen, Anzeige zu erstatten; Lehrer hätten Hitlergrüße ignoriert, statt sie zu ahnden. Das muss nicht bedeuten, dass den Lehrern die Taten egal wären. Aus anderen Schulen ist zu hören, es sei frustrierend, dass solche Anzeigen oft nichts brächten. Der Direktor einer anderen Schule im Spree-Neiße-Kreis berichtet der F.A.Z., an seiner Schule seien durchaus auch schon ähnliche Dinge vorgekommen, doch Anzeigen liefen nun einmal meist ins Leere.