Thüringens Corona-Politik : Land der begrenzten Möglichkeiten

Die Nachricht vom vermeintlichen Ende der Anti-Corona-Regeln in Thüringen war kaum in der Welt, als das E-Mail-Postfach von Matthias Hey überquoll. Ärzte, Bürger, ja selbst potentielle Urlauber aus anderen Bundesländern meldeten sich bei dem in Thüringen populären SPD-Fraktionschef mit Anmerkungen, Fragen und vor allem einer großen Sorge: Dass Thüringen jetzt leichtfertig die Erfolge der Maßnahmen gegen die Pandemie verspielen könnte. „Wenn die Maßnahmen jetzt in Gebote umgewandelt werden, wird sich wohl nur noch eine Minderheit daran halten“, schrieb eine Ärztin. „Für die Gefährdeten bedeutet dies Ausschluss von jeder Teilhabe am Leben oder aber Lebensgefahr.“ Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg schrieb, auch wegen der niedrigen Infektionszahlen im Sommer Urlaub in Thüringen geplant zu haben, das nun jedoch überdenken zu wollen. „Da riskieren Sie wirklich sehr viel!“ Ein anderer Bürger wird noch deutlicher: „Ohne Not“ würden Maskenpflicht und Abstandsregeln aufgegeben, was gerade für Risikogruppen eine Gefahr bedeute. „Wie herzlos kann man sein, eine so kaum belastende Maßnahme aufzugeben?“ Das sei verantwortungslos. „Bitte halten Sie Herrn Ramelow von seinen Plänen zum Verzicht auf allgemeine Schutzvorschriften ab!“, heißt es in einer weiteren E-Mail.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Hey beantwortet die Briefe, so gut es eben geht. Meist bittet er den Schreiber um eine Telefonnummer, um das ganze im Gespräch zu klären. Wobei er momentan gar nicht weiß, was er eigentlich sagen soll, weil er über den Inhalt von Ramelows Vorschlag nicht vollständig im Bilde ist. „Das war mit niemandem abgestimmt, noch nicht mal mit den eigenen Leuten“, sagt Hey. Die Koalitionspartner SPD und Grüne hat der Vorstoß eiskalt erwischt. Natürlich müsse der Ministerpräsident einen Vorschlag machen können, sagt Hey. „Aber in der gegenwärtigen Lage wäre es besser gewesen, das vorher mal zu besprechen.“ Es habe dann am Wochenende einen hektischen Austausch in der Regierungs-Chatgruppe aus Ministern und Fraktionschefs gegeben. Aber die Frage, was eine Aufhebung der Maßnahmen genau bedeutet, sei da auch nicht genau beantwortet worden. „Bei den Leuten im Lande entsteht der Eindruck, dass ab 6. Juni wieder alles möglich ist“, sagt Hey. „Aber das ist nicht so, und das muss schleunigst klargestellt werden.“

Ramelow hatte am Wochenende auf seiner Internetseite mitgeteilt, „weitere Schritte zu gehen, um den allgemeinen Lockdown zu beenden“. Dazu zähle, ab 6. Juni auf allgemeine Schutzvorschriften zu verzichten „und hin zu einem Konzept des Empfehlens und der lokalen Covid-19-Bekämpfung bei wieder steigenden Infektionszahlen zu kommen“. Das Motto solle lauten: „Von Ver- zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten.“ Allerdings wies Ramelow auch darauf hin, dass die Lage „fragil“ bleibe und appellierte an die Bevölkerung: „Wir müssen lernen, diese Fragilität zu akzeptieren, ohne uns in Fatalismus oder dem Gefühl der Sinnlosigkeit zu verlieren.“ Die Überlegungen hatten, auch weil sie nicht näher spezifiziert waren und deshalb munter interpretiert wurden, umgehend bundesweit Protest hervorgerufen.

Linke um Schadensbegrenzung bemüht

Am Montagmorgen ist auch Ramelows Linke erkennbar um Schadensbegrenzung bemüht. Ja, Abstandhalten sowie Schutzmasken in Bussen, Bahnen und beim Einkauf würden auch nach dem 6. Juni gelten, sagt die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow. „Diese Regeln bleiben definitiv bestehen.“ Und nein, „auch in den Schulen können wir weiterhin nicht zum Normalbetrieb übergehen“. Auch Großveranstaltungen werde es wie bundesweit geregelt bis Ende August nicht geben. Zugleich dementiert Hennig-Wellsow, von der Idee überrascht worden zu sein. Ramelow habe das ganze mit der Linke-Spitze seit Anfang vergangener Woche diskutiert. „Ich war zunächst auch skeptisch“, sagt sie. Allerdings sei mehr als die Hälfte der Thüringer Landkreise inzwischen infektionsfrei, und angesichts dessen seien weiterhin scharfe Grundrechtseinschränkungen für alle „eben nur noch schwer zu erklären“.