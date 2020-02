Radikale in der Linkspartei : „Die Republik aufmischen“

In der Linken haben Trotzkisten einen großen Einfluss, bis hin zur stellvertretenden Parteivorsitzenden: Janine Wissler gehört „Marx21“ an. Die Radikalen in der Partei übernehmen eine Scharnierfunktion ins linksextreme Milieu.

Hubertus Zdebel hat graue Haare und einen Pferdeschwanz. Am vergangenen Dienstag wurde der 65 Jahre alte Linken-Abgeordnete in den Fraktionsvorstand im Bundestag gewählt – als Beauftragter für die sozialen Bewegungen. Zdebel war in seiner Heimatstadt Münster in den achtziger Jahren bei den Grünen aktiv, er engagiert sich heute etwa gegen Atommüll-Lager oder die Rodung des Hambacher Forstes. Der Öko-Kämpfer ist allerdings auch Mitglied einer trotzkistischen Organisation: „Marx21“.

Die straff geführte Truppe, die sich selbst harmlos „Netzwerk“ nennt, lehnt den Parlamentarismus ab. „Der Kapitalismus kann nicht durch Parlamentsabstimmungen überwunden werden“, heißt es in den politischen Leitsätzen der Organisation. Die „Kapitalistenklasse“ und „der Staatsapparat (Ministerien, Polizei, Armee, Gefängnisse, Justiz) agieren weitgehend unabhängig von demokratischer Kontrolle“, wird weiter festgestellt. Da dieser „Repressionsapparat“ auch gegen linke Regierungen eingesetzt werde, lasse er sich „nicht zur Entmachtung der herrschenden Klasse nutzen“. Das Ziel bleibt die Revolution.

Zdebel ist nicht der einzige trotzkistische Kader unter den Linken-Abgeordneten im Bundestag. Mitglied bei Marx21 ist auch die 44 Jahre alte Bildungspolitikerin Nicole Gohlke. Die Kommunikationswissenschaftlerin, die 2013 zu den acht Spitzenkandidaten der Partei gehörte, sitzt im Beirat des Deutschen Studentenwerks und im Parlamentarischen Beirat der Fernuniversität Hagen. Auch der 35 Jahre alte Niema Movassat, Abgeordneter aus dem nordrhein-westfälischen Oberhausen und unter anderem verfassungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, wird zum Trotzkisten-Bund gerechnet.

Geführt wird die informelle Gruppe in der Fraktion von Christine Buchholz. Die Tochter aus einem gutbürgerlichen Hamburger Elternhaus ist seit Jahren im Bundesvorstand der Linken, im obersten Parlament sitzt sie im Verteidigungsausschuss. Zu „Marx21“ gehören auch ihr Ehemann und ihre sechs Mitarbeiter im Parlament. Man müsse sich eben aufeinander verlassen können, hat sie dazu gesagt. Buchholz kam im Studium zu den Trotzkisten, die sich damals noch „Linksruck“ nannten. Die Gruppe, die ihre Anweisungen aus der Zentrale der „International Socialist Tendency“ in London erhält, dockt bei anderen Parteien und Bewegungen an und versucht, sie unter ihre Kontrolle zu bringen.

Zunächst wandte „Linksruck“ diese Taktik des „Entrismus“ bei den Jusos und der SPD an, deren Mitglied Buchholz von 1994 bis 1999 war. Dann strömten die Mitglieder auf Geheiß der Führung in die globalisierungskritische Bewegung Attac. Ihr derzeitiges politisches Betätigungsfeld fand die heute etwa 400 Mitglieder starke Gruppe dann in der Linken. Als die frühere PDS mit der westdeutschen „Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit“ (WASG) zur Linkspartei fusionierte, traten zahlreiche linksradikale Splittergruppen mit ein, darunter die Trotzkisten. Der neue Parteichef Oskar Lafontaine hatte nichts gegen die Kader, sie stärkten seine Truppen in der neuen Partei.