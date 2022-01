Der Querprediger : Pfarrer Elsers Kampf gegen die Corona-Maßnahmen

Wahrscheinlich gehört Bernhard Elser zu den wenigen Menschen in Deutschland, die mit dem Versprechen „Kein G“ werben können. „Kein G“ heißt: Man bekommt problemlos Zutritt zu einer Veranstaltung und muss keinen Test, keine Genesung und keine Impfung nachweisen. Man geht einfach rein.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Elser kann das, weil er evangelischer Pfarrer in der württembergischen Gemeinde Hegnach im Nordosten Stuttgarts ist und es für Gottesdienste eine Ausnahme von der strengen 2-G-Regel gibt. Dem Impfkritiker, Corona-Skeptiker und Rebellen gegen die Kirchenleitung Elser gefällt das. Er zählt zu einer Riege von evangelikal ausgerichteten Pfarrern in ganz Deutschland, die in den vergangenen Jahren immer radikalere Positionen vertreten haben.

Der Bekannteste unter ihnen ist der Bremer Pastor Olaf Latzel, der nach abfälligen Äußerungen über Homosexuelle in erster Instanz wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es ist ein Berufungsverfahren anhängig. Latzel gehört dem „Netzwerk Bibel und Bekenntnis“ an, das von Ulrich Parzany gegründet wurde, einem 80 Jahre alten Pastor aus dem Rheinland. Parzany findet bis heute Resonanz in der pietistischen und evangelikalen Szene, die sich seit ungefähr einem Jahrzehnt zusehends entlang politischer Themen wie Gender, Migration und Corona entzweit. Der Konflikt verläuft zwischen gemäßigten, tendenziell jüngeren Evangelikalen auf der einen Seite und Strömungen wie dem „Netzwerk Bibel und Bekenntnis“, das den Kurs der EKD und ihrer Landeskirchen extrem kritisch sieht. Auch Elser aus Hegnach gehört diesem Netzwerk an; Parzany war in seiner Hegnacher Gemeinde schon als Redner zu Gast.

In Hegnach ist es seit Jahrzehnten Tradition, dass sich Mitte November die evangelische, die katholische und die methodistische Gemeinde des pietistisch geprägten Orts zu einem ökumenischen Gespräch treffen. Wegen der Pandemie entschieden die Pfarrer zunächst, das Treffen in der größten Kirche abzuhalten – in der von Pfarrer Elser. Ein Gespräch ist aber eine Veranstaltung und kein Gottesdienst. Da gilt die 2-G-Regel.

Veranstaltung ohne 2G-Regel

Es wirkt, als habe Elser dem Staat ein Schnippchen schlagen wollen. Er sprach bei dem ökumenischen Gespräch einen Segen und betete. Es wurden auch Lieder gesungen. Dann hielt Pfarrer Benjamin Hummel aus dem Tübinger Albrecht-Bengel-Haus ein Referat, auch er ist Mitglied von „Netzwerk Bibel und Bekenntnis“. So meinte Elser, die Veranstaltung ohne das strikte Einhalten der 2-G-Regel abhalten zu können. Sein katholischer und sein methodistischer Kollege empfanden das als Betrug. Sie beteiligten sich nicht mehr an dem ökumenischen Gespräch, nachdem sie bei ihren Kirchenleitungen nachgefragt hatten, was die Corona-Verordnung zulässt und was nicht.

Wenige Tage zuvor, am Volkstrauertag, hatte Elser mit einer Rede auf dem Friedhof mal wieder das Mäßigungsgebot, dem er als Pfarrer unterliegt, strapaziert: „Und so erkennen wir wieder, dass eine staatliche Ordnung, die meint, sie könne die Zuteilung von Grundrechten von fragwürdigen Kriterien abhängig machen, Gefahr läuft, dieselben Fehler noch einmal zu machen.“ Elser zitierte die Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche aus dem Jahr 1934, die vor der totalitären Herrschaft der Nationalsozialisten warnte. Elser setzte also indirekt den Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit den Demonstrationen gegen die Corona-Politik gleich.