Wie Ostdeutschland um Rückkehrer wirbt

In Ostdeutschland leben heute so wenige Menschen wie zuletzt im Kaiserreich. Doch einige trotzen dieser Entwicklung. Begegnungen mit Rückkehrern und Zugezogenen.

Wenn Martin Düfert über seine Heimat spricht, gerät er ins Schwärmen. Was ihm am Harz gefällt? Die Natur, sagt er. „Auch die Luft hier, das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie sauber es hier ist. Deswegen liebe ich diese Gegend.“ Vor allem seine Heimatstadt Quedlinburg hat es ihm angetan. Dort stünden Häuser aus vielen verschiedenen Kulturepochen, die Stadt sei im Krieg ja nicht bombardiert worden.

Tatsächlich gibt es in Quedlinburg etwa 1300 Fachwerkhäuser aller Bauweisen. Es ist die größte Fachwerkstadt Deutschlands, ein 80 Hektar großes Flächendenkmal, das für mehr als sechshundert Jahre Geschichte steht. Viele alte Fachwerkhäuser, sagt Düfert, seien nach der Wende restauriert worden. „Ich habe ja die letzten sechs Jahre der DDR und diesen ganzen Wandel selbst miterlebt, diese Metamorphose von Quedlinburg in eine wunderschöne blühende Stadt“, sagt der Grafiker und Illustrator. „Das ist ein Erlebnis, das ich so nie vergessen werde. Das ist auch etwas, dass ich mir zur Aufgabe gemacht habe, zu malen.“