Scholz und die Cum-ex-Affäre : Das schlechte Gedächtnis des Kanzlers

Am Freitag sagt Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss zur Cum-ex-Affäre in Hamburg aus. In ernste Bedrängnis wird ihn das kaum bringen. Es bleibt ein fader Beigeschmack.

Als es um seine Hamburger Vergangenheit geht, schmunzelt der Kanzler. Was er von dem Geld gewusst habe, dass Ermittler im Bankschließfach seines hanseatischen Parteifreunds Johannes Kahrs gefunden haben, wird er in seiner Sommerpressekonferenz gefragt – „Nichts“, sagt Olaf Scholz. Punkt. Das ist wenig überraschend. Aber es ist immerhin eine klare Antwort. Besser, als wenn zu entscheidenden Treffen in der Cum-ex-Affäre die Erinnerung fehlt.

Seit gut zweieinhalb Jahren beschäftigt die Affäre die Hamburger Politik, und Scholz folgen die Schatten seiner Vergangenheit bis ins Kanzleramt. Ein Untersuchungsausschuss versucht die Frage zu klären, ob es politischen Einfluss auf die Entscheidung der Steuerverwaltung gegeben hat, Ende 2016 auf die Rückforderung von 47 Millionen Euro von der in Cum-ex-Geschäfte verwickelten Warburg-Bank zu verzichten. Weitere 43 Millionen Euro wurden 2017 erst zurückgefordert, als das Bundesfinanzministerium eingegriffen hatte.

Die Vorwürfe seien „Schauermärchen“

Bis März 2018 war Scholz Erster Bürgermeister in Hamburg, Peter Tschentscher, sein Nachfolger, war Finanzsenator, und Kahrs ein berühmt-berüchtigter Hamburger Haushaltspolitiker in Berlin. Am Freitag wird Scholz wieder vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg aussagen, die Spannung ist groß. Es ist aber zu bezweifeln, dass er sich an mehr erinnern wird als bei seiner ersten Aussage. Damals bezeichnete er die Vorwürfe als „Schauermärchen“.

Kahrs ist 2020 aus der Politik ausgeschieden, er schweigt zu der Affäre. Scholz und Tschentscher haben jegliche Einflussnahme bestritten. Es gibt nichts, was das Gegenteil beweisen könnte. Darauf hat Scholz in seiner Sommerpressekonferenz verwiesen: so viele Anhörungen habe es gegeben, so viele Akten wurden durchsucht, und all das habe nur ein Ergebnis erbracht: Es habe keinen politischen Einfluss gegeben. Er sei sicher, dass sich diese Einschätzung nicht mehr verändere. Aber auch wenn nach all dieser Aufklärungsarbeit Beweise fehlen, gibt es merkwürdig anmutende Details. Der Untersuchungsausschuss wird Scholz aller Voraussicht nach nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen oder gar seine Kanzlerschaft gefährden. Ein fader Beigeschmack aber könnte bleiben. Schon wegen der Erinnerungslücken.

Mehr zum Thema 1/

Denn was genau warum in den entscheidenden Tagen im Herbst 2016 passiert ist, wird sich aus Akten und Aussagen allein wohl nie vollständig rekonstruieren lassen. Auch weil nicht unbedingt alles, was zu Entscheidungen beiträgt, immer ausgesprochen oder gar aufgeschrieben werden muss.

Die Warburg-Bank fürchtete 2016 um ihre Existenz, sollte die Steuerverwaltung das Geld zurückfordern. Die Spitze der Bank suchte das Gespräch mit Scholz, es kam zum Treffen. Das wurde bekannt, weil der Banker Christian Olearius es in seinen Tagebüchern vermerkte, die bei Ermittlungen sichergestellt wurden. Scholz bestätigte Treffen, will sich aber nicht an Details erinnern können. Das mutet bei einer für die Stadt so wichtigen Bank in Notlage erstaunlich an. Auch wenn man bedenkt, wie Scholz sich sonst als starke Führungsfigur präsentiert, die immer alles im Blick hat.

„Teuflischer Plan“

Ein Dokument der Bank, in dem Argumente gegen eine Rückforderung standen, leitete Olearius laut Tagebuch an den Finanzsenator weiter – nachdem Scholz ihn angerufen und gesagt habe, er solle es dort ohne weitere Bemerkung hinschicken. Die Bank hielt den steuerlichen Sachverhalt für nicht ausermittelt. Tschentscher vermerkte auf dem Dokument, dass er über den Sachstand informiert werden wolle, und reichte es an die Steuerverwaltung weiter. Wenige Tage später war die Rückforderung vom Tisch. Tschentscher hob im Ausschuss hervor, es habe keinen politischen Einfluss gegeben. Mitarbeiter der Finanzverwaltungen äußerten sich dementsprechend. Die Linie steht.

Trotzdem bleibt auch bei neuen Details wieder ein fader Beigeschmack. Zum Beispiel bei der privaten Chatnachricht einer zentralen Finanzbeamtin kurz nach dem Forderungsverzicht, in der sie vom „teuflischen Plan“ geschrieben haben soll, der aufgegangen sei. Und dann sind da die gut 200.000 Euro, die Ermittler in einem Bankschließfach von Kahrs entdeckt haben. Das Geld wurde nicht beschlagnahmt, weil es keine Anhaltspunkte gibt, dass es aus einer Straftat stammt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Durchsuchung hatte die Staatsanwaltschaft Köln veranlasst, weil sie gegen Kahrs und einen früheren SPD-Innensenator wegen Begünstigung der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-ex-Geschäften von Warburg ermittelt. In diesen Ermittlungen liegt auch die große Unbekannte für den Kanzler – und die Hamburger SPD. Wird der einst so mächtige Strippenzieher Kahrs doch irgendwann aussagen? Und hat er womöglich etwas zu sagen, durch das selbst dem Kanzler das Schmunzeln vergeht?