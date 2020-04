Aktualisiert am

NRW-Innenminister im Interview : „Manchmal bewege ich mich an der Abrisskante“

Herbert Reul kämpft als Innenminister in Nordrhein-Westfalen gegen Terroristen und Schwerkriminelle. Im Gespräch erklärt er, warum Ehrlichkeit wichtig ist, um in diesem Kampf zu bestehen.

Herr Reul, Sie sind noch nicht einmal drei Jahre Innenminister in Nordrhein-Westfalen, aber Sie hatten und haben so viele große Themen zu beackern wie manch ein Amtskollege das nicht in zehn Jahren erlebt: Clan-Kriminalität, der Konflikt um den Tagebau Hambach, Rechtsterrorismus, pädokriminelle Netze. Nun wird alles auch noch von Covid-19 überlagert. Wie verändert Corona die Arbeit der Sicherheitsbehörden?

Sehr! Verrückterweise haben wir einerseits in manchen Feldern weniger zu tun. Weil jetzt viele im Homeoffice arbeiten, ist die Zahl der Wohnungseinbrüche um 38 Prozent zurückgegangen. Weil weniger Leute unterwegs sind, gibt es auch 56 Prozent weniger Taschendiebstähle. Andererseits muss der gesamte Polizeiapparat für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Weil wir bei einer Corona-Infektion eines Beamten nicht die ganze Dienststelle in Quarantäne verabschieden können, müssen wir mit Redundanzen arbeiten, also mit einem roulierenden System. Die Hälfte der Beamten ist präsent, mit ihnen vermeidet die andere Hälfte strikt den Kontakt.