Rennen um CDU-Parteivorsitz : Wie Nord Stream 2 die Karten neu mischt

Bisher hatte der Wettstreit um den CDU-Vorsitz eine Schlagseite. Denn kaum hatte die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp- Karrenbauer im Februar ihren Verzicht auf den Posten angekündigt, kam die Corona-Pandemie über das Land. Bewerber Armin Laschet hatte als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident einen großen Vorteil, der jedoch ebenso ein Risiko war. Als Mann mit großer Regierungsverantwortung musste er ständig öffentlichkeitswirksam Entscheidungen im Kampf gegen das Virus treffen. Bevor das Rennen richtig losging, standen die beiden anderen Anwärter auf den Chefposten, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, auf einen Schlag am Spielfeldrand – sie haben schließlich keine Regierungsverantwortung.

Langsam ändern sich die Dinge. Der politische Umgang mit Corona ist zwar nach wie vor bedeutsam. Doch andere Themen gewinnen wieder an Gewicht. Für den Machtkampf in der CDU sind der Umgang mit Russland im Allgemeinen und im Speziellen die Frage, ob nach dem Mordanschlag auf den Oppositionspolitiker Aleksej Nawalnyj die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 weitergebaut werden kann, zum wichtigsten Thema geworden. Hier kommen Merz und Röttgen ins Spiel. Beide haben außen- und europapolitische Expertise. Röttgen ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Merz saß selbst einst im Europaparlament. Er hat zudem Wirtschaftskompetenz aufgebaut.

„Russland-Versteher“ Laschet

All das ist in der Angelegenheit von Bedeutung. Denn es geht nicht darum, ob das letzte Teilstück einer Röhre gebaut wird, in der Gas auf direktem Wege von Russland nach Deutschland transportiert werden kann. Es geht darum, wie es der künftige CDU-Vorsitzende, der nach Lage der Dinge gute Aussichten hat, nächster Bundeskanzler zu werden, mit Russland hält. Und mit Amerika. Denn sosehr Moskau auf dem Weiterbau der fast fertigen Leitung besteht, so sehr hält die Trump-Regierung in Washington dagegen. Es geht also darum, wo sich das größte Land der Europäischen Union international positioniert: näher an Washington oder näher an Moskau. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte vor der Bundestagswahl 2002 mit seinem Widerstand gegen den Irak-Krieg der Amerikaner erhebliche Unterstützung in der Wählerschaft mobilisiert und die Wahl schließlich gewonnen. Die CDU unter Führung ihrer Vorsitzenden Angela Merkel hatte sich auf die Seite Washingtons gestellt. Und verloren.

Vor diesem Hintergrund sind die Positionierungen von Laschet, Merz und Röttgen zu sehen. Der nordrhein-westfälische Regierungschef, dem im Kreis seiner Kritiker nachgesagt wird, ein „Russland-Versteher“ zu sein, hat sich nach dem Anschlag auf Nawalnyj gegen eine rasche Entscheidung über die Fortsetzung des Baus von Nord Stream 2 gewandt. Am vorigen Freitag äußerte er in Düsseldorf, es sei „heute nicht der Tag zu sagen: Wir müssen diese oder jene Maßnahme ergreifen.“ Laschet will den von ihm wie allen anderen Verantwortlichen in der Union entschieden verurteilten Anschlag auf Nawalnyj vom Pipeline-Projekt trennen. Da sein Land mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung eine besonders große Aufgabe zu bewältigen hat, warnt Laschet stets davor, man könne nicht auf alle Energiequellen gleichzeitig verzichten. Das ist jedoch nicht sein einziges Argument dafür, zunächst am Bau der Pipeline festzuhalten. Laschet stellt sich auch gerne als Ministerpräsident mit viel Verständnis für die Bedürfnisse der Wirtschaft dar – und deren Vertreter würden die Leitung gerne zu Ende gebaut sehen.