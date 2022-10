Steigende Flüchtlingszahlen : Die Kommunen sind am Limit – und nun?

Die Zahl der Flüchtlinge steigt, die Lage in den Kommunen ist angespannt. Welche Maßnahmen ergreift der Bund? Wie läuft die Verteilung innerhalb Deutschlands? Und gibt es finanzielle Zusagen des Bundes an die Länder? Ein Überblick.

Geflüchtete aus der Ukraine warten an einem überfüllten Bahnsteig in Laatzen auf die Weiterfahrt zum Hauptbahnhof in Hannover. Bild: dpa

Wie viele Ukrainer sind seit Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Das Ausländerzentralregister weist derzeit gut eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aus. Nur Polen hat mit 1,4 Millionen noch mehr Ukrainer aufgenommen, in Frankreich dagegen sind nur etwa 105.000 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Ob sich die registrierten Flüchtlinge allerdings noch in Deutschland aufhalten, weitergereist oder zurückgekehrt sind, lässt sich mangels entsprechender Kontrollen nicht ermitteln. Die Anzahl der Russen, die aufgrund der Teilmobilmachung Asyl in Deutschland beantragt haben, ist sehr gering. Seit dem 24. September hat nur eine einstellige Zahl russischer Staatsangehöriger mit dieser Begründung Asyl in Deutschland beantragt.

Warum gibt es keinen europäischen Verteilungsschlüssel?

Weil die Mitgliedstaaten das nicht vereinbart haben. In der europäischen Massenzustromrichtlinie, die die EU kurz nach Kriegsbeginn aktiviert hat, ist in den Erwägungsgründen ausdrücklich die Rede von der Notwendigkeit eines Solidaritätsmechanismus, damit die Belastungen ausgewogen auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Nach Artikel 11 soll Sekundärmigration von einem Staat, der bereits Schutz gewährt, in andere Mitgliedstaaten verhindert werden. Doch die EU hat entschieden, diese Regelung nicht anzuwenden, da nach Kriegsbeginn die Überzeugung herrschte, dass sich die Flüchtlinge relativ gleichmäßig verteilen würden.

Wie läuft die Verteilung innerhalb Deutschlands?

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verteilt die ankommenden Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder. Im sogenannten FREE-System können Länder, deren Aufnahmequote erfüllt ist, sich vorübergehend sperren lassen, dann werden ihnen keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich auch sperren lassen, wenn es an Aufnahmekapazitäten fehlt.

Welchen rechtlichen Status haben die Flüchtlinge aus der Ukraine?

Ukrainische Flüchtlinge müssen kein Asyl in Deutschland beantragen. Aufgrund der Aktivierung der Massenzustromrichtlinie greift Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes, der ihnen ein Aufenthaltsrecht gewährt. Die EU hat diesen besonderen Schutz am Montag um ein Jahr bis März 2024 verlängert. Für Drittstaatler mit Wohnsitz in der Ukraine gilt im Prinzip dasselbe, es sei denn, dass sie sicher und dauerhaft in ihr Heimatland zurückgeschickt werden können.

Welche Leistungen bekommen die Flüchtlinge?

Seit dem 1. Juni haben Flüchtlinge aus der Ukraine, die einen Titel nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes beantragt haben, Anspruch auf Grundsicherungsleistungen (Hartz IV), der Basissatz beträgt 449 Euro. Alle sechs Monate muss über den Anspruch neu entschieden werden, zuständig sind die Jobcenter. Das Bürgergeld, das im Januar 2023 eingeführt werden soll, wird auch für ukrainische Flüchtlinge gelten. Zuvor hatten die Ukrainer nur Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Wie viele Flüchtlinge kommen aus anderen Ländern?

Zwischen Januar und August 2022 haben insgesamt 132.618 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt, darunter waren 115.402 Erstanträge. Das ist ein Anstieg von 35,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte am Dienstag zu diesen Zahlen: „Das macht mir Sorge.“