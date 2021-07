AfD-nahe Stiftung : Geld und Gesinnung

Aktualisiert am

Die Desiderius-Erasmus-Stiftung rechnet mit Millionen Euro Steuergeld. Eine Allianz will die Auszahlung verhindern, es geht um 49 Millionen Euro – die Vorsitzende der Stiftung wehrt sich.

Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach, aufgenommen im März 2019 in Berlin. Bild: EPA

Es gehe um eine politische Richtung, die dafür stehe, „dass Patriotismus und Vaterlandsliebe nichts Schändliches sind“, sagt Erika Steinbach. Die ehemalige CDU-Politikerin, heute parteilos, hat zur Pressekonferenz in die Bibliothek des Konservatismus in der Berliner Fasanenstraße eingeladen. Sie will sich dort gegen Angriffe auf die Desiderius-Erasmus-Stiftung wenden, deren Vorsitzende sie ist. Benannt nach dem berühmten niederländischen Humanisten von Rotterdam ist sie seit 2018 als parteinahe Stiftung von der AfD anerkannt.

Sie unterhält eine politische Akademie, veranstaltet Vorträge und Kongresse, unterstützt Studenten mit Förderprogrammen und widmet sich der Politikberatung. „Fest verwurzelt im konservativen, nationalliberalen Wertesystem, engagieren wir uns für Deutschlands Zukunft auf dem Fundament seiner guten Traditionen und seiner rechtsstaatlichen Grundlagen“, beschreibt Steinbach das Wirken ihrer Stiftung. Das alles werde derzeit ausschließlich durch Spenden organisiert.