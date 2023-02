Aktualisiert am

Kretschmer in der Sächsischen Schweiz Bild: dpa

Vergangene Woche wurde Sachsens Ministerpräsident nach einem langen Gespräch über den russischen Krieg in der Ukraine bei der „Sächsischen Zeitung“ noch gefragt, ob er für ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen sei. „Ich bin nicht der Meinung, dass man Leute von heute auf morgen ausschließen muss“, antwortete er. Allerdings könne er sich auch nicht erklären, was Maaßen überhaupt noch in der CDU wolle.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Es war eine für Kretschmer typische Formulierung. Nicht vollkommen klar in die eine oder andere Richtung, auf jeden Fall interpretierbar. „Kretschmer lehnt Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen ab“, lauteten daraufhin die Schlagzeilen, meist garniert mit dem Zusatz, dass der Beschluss, Maaßen ein Ultimatum zu setzen, im CDU-Präsidium, in dem Kretschmer als stellvertretender Bundesvorsitzender sitzt, einstimmig fiel.