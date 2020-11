Corona-Krisenkommunikation : „Die Angst vor dem Virus hat sich abgenutzt“

Ende September machte Angela Merkel in der Sitzung des CDU-Präsidiums eine Rechnung zum Verlauf der Pandemie auf. Wenn sich das Virus weiter ausbreite wie bisher, dann könnte die Zahl der Neuinfektionen bis Weihnachten auf 19.000 steigen. Als Merkel das sagte, wurden um die 2000 neue Ansteckungen pro Tag registriert. Angeblich sollte das keine Prognose sein, schon gar nicht der Versuch, Angst oder gar Panik zu verbreiten. Nur ein Rechenmodell, so heißt es im Rückblick in Regierungskreisen. Merkel hatte sich geirrt. Es dauerte nicht bis Weihnachten. Schon vier Wochen später war die von ihr genannte Größenordnung erreicht.

Merkel hämmert ihre Botschaften nicht so in die Mikrofone wie beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Doch auch wenn sie etwas weicher auftritt, wenn es oft so wirkt, als falle ihr eine Formulierung einfach aus dem Gedankenfluss aus dem Mund, so wie vor fünf Jahren in der Flüchtlingskrise ihr „Wir schaffen das“, darf man sie nicht unterschätzen. Bevor sie vor dem Bundestag, in der Bundespressekonferenz oder nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten über Corona spricht, überlegt sie sich genau, was die Botschaft sein soll. Und wenn sie in einer nichtöffentlichen Sitzung des CDU-Präsidiums Rechnungen aufmacht, weiß sie genau, dass diese schnell bekanntwerden.