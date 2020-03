Grüne Willkommenskultur : Leben mit Machos

Am Anfang eine Ereignisfolge: Ende Februar öffnet der türkische Präsident Erdogan die Tore. Tausende von Flüchtlingen machen sich auf den Weg aus der Türkei an die Grenze der EU, und bei den Grünen geschehen mehrere Dinge kurz nacheinander. Am ersten März verlangt die Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock, Deutschland müsse jetzt mehr Menschen aufnehmen. Eine Führungsfigur nach der anderen zieht nach, und dann taucht immer wieder eine Zahl auf: 5.000. So viele „besonders schutzbedürftige Menschen“, also Kinder, Frauen, Kranke, könne die Bundesrepublik aufnehmen, schreibt am dritten März Katrin Göring-Eckardt, die Ko-Vorsitzende der Fraktion im Bundestag. Am sechsten, also letzten Freitag, wird eine weitere Zahl bekannt: 23. Der neueste Umfragewert der Grünen im ZDF-Politbarometer. Ein Anstieg um einen Punkt. Damit ist klar: Die Grünen haben sich nicht um Kopf und Kragen geredet. Der Höhenflug in den Umfragen bricht nicht ab. Die Leute laufen nicht fort.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Warum laufen die Leute nicht fort? Wir befinden uns im Berliner Stadtteil Kreuzberg, und Kreuzberg ist eine der grünsten Nachbarschaften der Republik. 52 Prozent der Einwohner haben hier Migrationshintergrund, die Falafelstände sind so legendär wie seine Hinterhofmoscheen, und dass man sich hier von Einwanderung nicht erschrecken lässt, zeigt eine weitere Ereignisfolge.