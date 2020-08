Steigende Infektionszahlen : Wie kommt es zum Corona-Anstieg im Rhein-Main-Gebiet?

Ferienende in Hessen: Am Corona-Testzentrum im Frankfurter Flughafen bildeten sich lange Schlangen. Bild: Imago

„Bisher sind wir gut durchgekommen“, hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) noch Mitte August gesagt. Was die Corona-Infektionszahlen angeht, war Hessen lange Zeit im Vergleich zu den anderen Bundesländern im unteren Mittelfeld geblieben – obwohl das Land wie wenige andere vom Austausch und der Internationalität lebt. Die Landesregierung nutzte das wiederholt, um den eigenen Kurs zu loben, der „ohne große Aufregung“, aber „immer konsequent“ verfolgt worden sei, so Bouffier.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Mittlerweile aber hat sich das Bild gewandelt. Mit seinen rund sechs Millionen Einwohnern liegt das Land, was die Zahl der Erkrankten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angeht, ganz vorne, ohne dass es ein einzelnes großes Ereignis als Erklärung gibt. Am Montag betrug die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut in Hessen 17,7, der Bundesschnitt beträgt rund 10. Woran liegt das?