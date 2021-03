CDU im Wahlkampf : Wie Laschets Weg zur Kanzlerkandidatur aussehen könnte

Aktualisiert am

Die CDU hat momentan nicht unbedingt einen Lauf. Auch für den Vorsitzenden sind die Werte durchwachsen. Irgendwie muss Armin Laschet wieder in die Offensive kommen. Nun macht er Druck bei der Kandidatenfrage.

Laschet am Montag vor dem Konrad-Adenauer-Haus Bild: dpa

Ausgerechnet am vorigen Wochenende, als die CDU bei zwei Landtagswahlen lausige Ergebnisse einfuhr, rutschte die Union in den Umfragen bundesweit unter 30 Prozent. Werte, die seit einem Jahr der Vergangenheit anzugehören schienen. Ein von Teilen der Bevölkerung immer mehr kritisiertes Management im Kampf gegen die Pandemie, vor allem beim Impfen, hängt der Union ebenso als Stein um den Hals wie die sogenannte Maskenaffäre, in der sich einige ihrer Leute unzulässig bereichert haben sollen. „Meine Partei ist im freien Fall“, sagte dieser Tage ein CDU-Bundestagsabgeordneter.

Aus dieser Situation muss der CDU-Vorsitzende Armin Laschet in eine Vorwärtsbewegung kommen. In zwei Wochen ist Ostern. Von da an bis spätestens Pfingsten wollen Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder über die Kanzlerkandidatur entscheiden.