Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Der Bundesgesundheitsminister will nun Geld für die Forschung ausgeben. Doch es ist weniger als geplant.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag in Berlin Bild: AFP

Für die meisten Menschen ist die Corona-Pandemie vorüber, doch manche haben weiter mit den Spätfolgen einer Ansteckung zu kämpfen. Schätzungen zufolge leiden etwa zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland an Long Covid – Erschöpfung, Gedächtnisprobleme und Muskelschwäche sind mögliche Symptome. Heilen können Ärzte die Erkrankung derzeit nicht; zu gering ist das Verständnis dafür, warum es bei manchen zu den gesundheitlichen Problemen kommt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Mittwoch in Berlin mehr Geld für die Forschung angekündigt, doch es ist deutlich weniger als zunächst geplant. Statt 100 Millionen Euro, die Lauterbach gern hätte, sind es nun 41 Millionen Euro. Das Ministerium stellt im kommenden Jahr 21 Millionen Euro zur Verfügung, der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gibt weitere 20 Millionen Euro. Der Ausschuss aus Vertretern von Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern entscheidet darüber, welche Behandlungen von den gesetzlichen Kassen übernommen werden und fördert mit dem Fonds besondere Projekte.

Auch wenn die knappe Haushaltslage derzeit nicht mehr zuließe, seien die 41 Millionen eine „große Initiative“, sagte Lauterbach. Mit dem Geld sollen Forschungsprojekte gefördert werden, in denen es darum geht, die betroffenen Long-Covid-Patienten so gut wie möglich zu versorgen. „Wir haben Hinweise, dass viele dauerhaft betroffen sein werden“, sagte Lauterbach. „Wir haben noch keine Heilung und keine guten Therapiekonzepte, die durchschlagen, nur erste Anhaltspunkte.“ Zwischen sechs und 15 Prozent der Corona-Infizierten hätten Spätfolgen, sagte Lauterbach.

Die Krankheit kostet viele Milliarden Euro

Viele Long-Covid-Patienten sind dauerhaft krankgeschrieben. Der Wissenschaftler Afschin Gandjour von der Frankfurt School of Finance hat die volkswirtschaftlichen Kosten von Long Covid mit bislang 5,7 Milliarden Euro berechnet, das Gesundheits- und Rentensystem werde mit weiteren 1,7 Milliarden Euro belastet. Der Ökonom schätzt, dass 0,4 Prozent der Arbeitnehmer durch Long Covid mittelfristig ganz oder teilweise ausfallen. Lauterbach sagte dazu: „Die Lage ist schlechter, als wir es uns erhofft hatten.“

Ein Problem sei, dass es in Deutschland zwar Spitzenversorgung an großen Kliniken gebe, die Betroffenen aber über das ganze Land verteilt sind. „Die flächendeckende Versorgung ist bei Weitem nicht da, wo sie sein muss“, sagte Lauterbach. Neben der Grundlagenforschung, in der es darum geht, warum manche an Long Covid erkranken und andere nicht, müsse man daher auch in Programme zur Versorgung vor Ort investieren.

Darüber hinaus betreibt das Bundesgesundheitsministerium von diesem Mittwoch an eine neue Internetseite, auf der Betroffene und Angehörige Informationen zu Long Covid bekommen sollen. Am 12. September soll zudem ein Runder Tisch im Ministerium stattfinden, zu dem sowohl Fachleute als auch Selbsthilfeorganisationen eingeladen sind.

„Haben wenig an Besserung erreichen können“

Die Leiterin der Immundefektambulanz an der Berliner Charité, Carmen Scheibenbogen, wies darauf hin, dass es schon vor der Corona-Pandemie sogenannte postinfektiöse Syndrome gab. Politik und Medizin sollen daran jedoch wenig Interesse gehabt haben. Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation legten nahe, das in Europa im Schnitt jeder Dreißigste an Long Covid leidet. Laut einer Studie sei zudem die Hälfte der englischen Ärzte, die 2020 und 2021 an Long Covid erkrankt sind, noch immer nicht voll berufstätig.

„Außer einer Symptombehandlung haben wir wenig an Besserung erreichen können“, sagte Scheibenbogen. Einer anderen Untersuchung zufolge sei im Jahr 2021 etwa jeder vierte Betroffene ans Haus oder gar ans Bett gebunden gewesen. „Viele sind nicht adäquat versorgt“, sagte sie. Auch fehle es oft an Anerkennung, etwa wenn sich jemand dauerhaft krank melde.

Wer in die Sprechstunde will, muss lange warten

In der Berliner Charité gibt es eine Sprechstunde für Betroffene von ME/CFS, einem Syndrom, das einige Ähnlichkeiten zu Long Covid aufweist. Neue Patienten müssten derzeit ein halbes Jahr warten, ehe sie einen Termin in der Sprechstunde bekommen, sagte Scheibenbogen. „Versorgungsstrukturen für diese Patienten sind praktisch nicht vorhanden.“ Mehr Geld für Forschung sei enorm wichtig, um Betroffenen helfen zu können. In Amerika werde je Kopf zehn Mal so viel Geld für Long-Covid-Forschung ausgegeben wie in Deutschland.

Der Klinikdirektor des Universitätsklinikums Marburg, Bernhard Schieffer, sieht die Versorgung von Betroffenen als eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, wie er am Mittwoch sagte. „Wir dürfen die Augen nicht verschließen vor dem, was Corona unserer Gesellschaft angetan hat.“ Schieffer leitet in Marburg eine Ambulanz für Betroffene.

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Andrew Ullmann, betonte die Rolle niedergelassener Ärzte bei der Versorgung von Langzeitgeschädigten. „Die Behandelnden vor Ort spielen eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und Betreuung der Patientinnen und Patienten.“ Durch ihre Erfahrung könnten die Ärzte dazu beitragen, die Versorgung zu verbessern und sicherzustellen, dass Betroffene die Unterstützung erhielten, die sie benötigten. „Es ist auch dringend nötig, die forschenden Pharmaunternehmen mit ins Boot zu holen“, sagte Ullmann.