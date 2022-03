Aufnahme in Deutschland : Wie kann man die ukrainischen Flüchtlinge verteilen?

Nach vier Tagen Reise kommt eine Mutter mit ihren zwei Söhnen am Hauptbahnhof Berlin an. Bild: Laif

Es halten sich immer mehr Menschen aus der Ukraine in Deutschland auf. Am Montag waren es nach Zahlen der Bundespolizei noch etwas mehr als 50.000, am Mittwoch dann etwa 80.000 und am Samstag schon mehr als 120.000 Menschen.

Die Beamten der Bundespolizei laufen durch die Züge, die aus Polen, Tschechien oder Österreich kommen, und schauen, wer alles drinsitzt. Sie kontrollieren aber nicht wirklich die Grenzen, das gibt es im Schengenraum nicht. Ihre Zahlen sind also nur Anhaltspunkte. Eigentlich weiß niemand, wie viele Menschen aus der Ukraine gerade hier sind.