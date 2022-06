Chipfabrik in Magdeburg : Auferstanden aus Ruinen

Was die Stadt Magdeburg betrifft, neigt das Schicksal zu Extremen. Auf höchste Blüten ließ es schlimmste Verheerungen folgen. Ein Muster dieser wechselvollen Geschichte besteht darin, dass sich die Stadt, begünstigt von fruchtbaren Böden und einer verkehrsgünstigen Lage an der Elbe, von Rückschlägen wieder erholte und ihren Reichtum zurückerlangte, um dann genau wegen dieses Wohlstands zum Ziel vernichtender Angriffe zu werden. Im Dreißigjährigen Krieg war es der kaiserliche Feldherr Tilly, der die protestantische Hochburg mit einer Brutalität zerstörte, für die man das Wort „magdeburgisieren“ erfand. Im Zweiten Weltkrieg machte dann die große Rüstungsindustrie die Stadt zu einem der wichtigsten Ziele alliierter Bomber. Die Fotografien der Innenstadt nach ihrer Beräumung ähneln surrealistischen Gemälden. Eine weite Leere, eingesprenkelt die nackten Fassaden der alten Kirchen.

Die Magdeburger haben sich angesichts dieser Schläge einen dicken Mentalitätsmantel zugelegt, dessen wärmender Pelz nach innen zeigt. Auswärtige bekommen oft das grobe, strapazierfähige Leder zu sehen. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper entspricht diesem robusten und zupackenden Typus. Seit 21 Jahren regiert der Sozialdemokrat die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt. Aus der SPD war Trümper 2015 zwischenzeitlich ausgetreten, weil er die Flüchtlingspolitik der damaligen Landespartei für illusionär hielt. Er wolle sich nicht den Mund verbieten lassen, sagte er.

Intel investiert rund 10 Milliarden Euro

Nun sitzt Trümper in seinem großzügigen Bürgermeisterbüro und lächelt wieder nicht. Dabei hätte er Grund, den ganzen Tag über den Flur zu tanzen. „Manchmal im Leben hat man auch Glück“, sagt der 66 Jahre alte Doktor der Chemie trocken zur Ansiedelung des amerikanischen Konzerns Intel, der in Magdeburg Halbleiter der neuesten Generation produzieren will. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, ein 68 Jahre alter Doktor der Physik, hatte das mit seinem enthusiastischeren Naturell etwas anders ausgedrückt: „Es ist heute ein Tag, von dem ich immer geträumt habe“, sagte Haseloff bei der Verkündung der Entscheidung. „Dieser Traum ist jetzt Wirklichkeit geworden.“

Die Entscheidung des amerikanischen Konzerns könnte für die Stadt eine neuerliche Zäsur markieren. Der von Brüssel und Berlin massiv betriebene Aufbau einer europäischen Chipfertigung ist eine der größten Neuansiedlungen in Deutschland seit Jahrzehnten. Sie überragt das neue Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide deutlich. Intel investiert in Magdeburg rund 20 Milliarden Euro für zwei Produktionseinheiten, schafft 3000 Arbeitsplätze, zu denen vermutlich mehr als 10.000 Jobs bei Zulieferern hinzukommen. Die Hoffnungen in Sachsen-Anhalt reichen noch weiter: Wenn es gut läuft, könnte Intels „Mega-Fab“, vollständig ausgebaut, aus acht Produktionseinheiten bestehen. Das Investitionsvolumen wird für den Fall auf 80 Milliarden Euro beziffert.

Magdeburg wäre dann einer der großen Hightechstandorte in Europa. Und abermals aus seiner Asche emporgestiegen. Denn auch nach der Wiedervereinigung hat die Stadt dunkle Zeiten durchlebt. Binnen weniger Jahre seien von vormals 46.000 Beschäftigten im Maschinenbau nur noch 2000 übrig geblieben, erzählt Trümper. Viele Jüngere im Heer der arbeitslosen Maschinenbauer seien damals fortgezogen, Ältere frustriert zurückgeblieben. Bis vor einigen Jahren lag eine spürbare Bitterkeit über der Stadt, in der sich die Plattenbauten von den Außenbereichen bis in die Innenstadt hineinziehen.