Ukrainische Flüchtlinge : Neue Schule, neue Sprache, neues Land

In Berlin besuchen Schüler, die aus der Ukraine geflohen sind, Willkommensklassen. Sie sollen rasch Deutsch lernen. Viele packen mit an, damit es klappt. Es gibt nur ein Tabu. Ein Besuch im Lessing-Gymnasium.

Sichtlich verstört sitzt der ukrainische Junge an seinem ersten Schultag in einer Willkommensklasse am Lessing-Gymnasium im Berliner Bezirk Wedding. Es ist sein erster Schultag in der Klasse, die es erst seit Montag gibt. Die 13 Schüler zwischen elf und 17 Jahren sind noch weit davon entfernt, mental wirklich angekommen zu sein, als sie am Freitag von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Berlins Schulsenatorin Astrid Sabine Busse (SPD) besucht werden.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Bis auf einen Schüler sprechen alle Englisch, das erleichtert die Kommunikation und das Deutschlernen, weil sie alle neben dem kyrillischen auch das lateinische Alphabet beherrschen. In bestem Oxford-Englisch fragt Stark-Watzinger, was die Jugendlichen hier vermissen, was ihnen besonders gefällt. Dazu schweigen sie. Busse fragt sie nach Wünschen: Nach langem Schweigen meldet sich ein Mädchen, das gern Musik machen möchte. Die Senatorin schenkt den Schülern Bälle für unterschiedliche Ballspielarten.

Drei Schüler können schon so gut Englisch, dass ihnen wohl schon bald die Teilnahme an einem Grundkurs ermöglicht werden kann, und ein weiterer wurde direkt in den Regelunterricht der zehnten Klasse übernommen, weil er schon in der Ukraine seit der ersten Klasse Deutschunterricht hatte. Er wird nur noch wenige Monate in der zehnten Klasse sein und dann in die Oberstufe wechseln. Für die Willkommensklasse besteht die Stundentafel aus viel Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Sport (mit einer anderen achten Klasse zusammen) und Musik bei einer Lehrerin, die aus Georgien kommt.

Zwischen Integration und Identität

Doch der Stundenplan werde sich noch ändern, sagt Schulleiter Michael Wüstenberg, der 2015 keine Willkommensklasse an seiner Schule aufbauen konnte, weil seine Schule renoviert wurde. Von August an wird die Klasse regulär auch für den Personalbedarf geplant. Russisch- oder Ukrainischunterricht gibt es in dieser Klasse noch nicht, einige wenige Schüler haben aber weiter Online-Unterricht mit ukrainischen Lehrern. In Berlin sollen die Schüler erst einmal rasch Deutsch lernen. „Denn wir können nur deutsche Schulabschlüsse anbieten“, und darum müsse es der Schule gehen, sagt der Schulleiter.

„Die Integration in das deutsche Schulsystem ist sehr wichtig“, bekräftigt Stark-Watzinger. Es muss aus ihrer Sicht aber verschiedene M

odelle des Lernens geben, auch im ukrainischen System zur Identitätsstärkung, aber nicht ohne Deutsch zu lernen. Die Flüchtlinge hätten zwar den ganz starken Wunsch, schnell in die Heimat zurückzukehren, sagt sie und verweist auf den zupackenden und pragmatischen Umgang in Berlin und anderen Ländern im Umgang mit den Flüchtlingskindern. Man müsse sich jedoch auch auf den Fall vorbereiten, dass sie länger in Deutschland blieben, deshalb sei die Integration wichtig.

In Berlin werden nach einer tagesaktuellen Umfrage an 80 Prozent der Schulen 226 ukrainische Kinder und Jugendliche in Willkommensklassen unterrichtet, 382 konnten in Regelklassen übernommen werden, sagt Busse und verweist mit einem Stolz, zu dem Berliner Bildungspolitiker selten Anlass haben, darauf, dass die Hauptstadt vier Wochen nach Kriegsbeginn 3000 Plätze in Willkommensklassen schaffen konnte. 540 Willkommensklassen mit mehr als 6000 anderen Flüchtlingskindern aus Syrien und Afghanistan müssten ebenfalls weiterlaufen und dürften nicht vergessen werden, sagt Busse.