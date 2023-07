Aktualisiert am

Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der teuersten der Welt – doch es krankt an vielen Ecken. Für die Zukunft müssen sich wesentliche Dinge ändern. Gastbeitrag eines Virologen.

Protesttag der Apotheker im Juni in Berlin Bild: dpa

Apotheker streiken, Ärzte warnen, Pflegekräfte brechen unter der zunehmenden Belastung zusammen. Unser Gesundheitswesen ist chronisch krank. Die Therapien müssen härter sein, damit sie überhaupt noch wirken. Für die richtige Behandlung ist eigentlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verantwortlich – doch stattdessen werden Apotheker auf Twitter abgekanzelt, Ärzte werden ignoriert, und groß angekündigte Reformen entpuppen sich als „Reförmchen“.

Die geplante Krankenhausreform ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber weitere und radikalere werden folgen müssen. Obwohl sich Deutschland eines der kostenintensivsten Gesundheitssysteme der Welt leistet, warten Patienten teils Monate auf Termine in den Praxen und Krankenhäusern. Statt primär Symptome zu behandeln, müssen wir das Gesundheitssystem grundlegend heilen. Überfällige, pragmatische und visionäre Änderungen sind in bestimmten Bereichen dringend notwendig.