„Deutschland will den Olaf Scholz mit der Aktenmappe“: Harald Schmidt am 13. Juli 2023 in einem Hamburger Hotel Bild: Daniel Pilar

Herr Schmidt, nach der Sommerpause beginnt der zweite Teil der Ampel-Vorstellung. Was erleben wir gerade: großes Kino oder Kleinkunstbühne?

Das ist ein sonst nie dargebotener Mix verschiedener Genres. Zum einen Shakespeare, und zwar gespielt von erstklassigen Boulevardschauspielern. Das gab es in Deutschland bisher nur unter Peter Zadek: die Leichtigkeit reinbringen in so einen Klassiker. Vereinfacht gesagt: Hamlet ruft „Mutti! Mutti!“ Ich sehe aber auch großes Kino, Maverick mit Tom Cruise und Jennifer Connelly. Ich wünsche mir eigentlich, dass Boris Pistorius mit Claudia Major auf einer weißen Segelyacht in der Ostsee fotografiert wird.

Fühlen Sie sich insgesamt gut regiert?

Ja! Und zwar mit einer simplen Überlegung: Wo läuft es denn besser? Ich muss mich ja nur innerhalb der EU umschauen, was so überall geboten wird. Da, finde ich, haben wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren unter dem Strich Glück mit dem politischen Personal.

Beginnen wir mit Scholz. Überzeugt er in der Hauptrolle?

Ja. Die Deutschen mögen keinen Wechsel, siehe Fußball-Bundestrainer, und Scholz ist ja doch der mit Abstand größte Profi. Man muss sich das mal überlegen, wie lange er schon in Spitzenämtern zugange ist. Er hat unglaubliche Nehmerqualitäten.

Viele finden ihn undurchsichtig, „schlumpfig“.

Es ist ein Irrtum, dass die Deutschen permanent große aufklärerische Reden des Kanzlers hören wollen. Er hat gesehen, wie es geht. Man darf nicht vergessen, er saß am Kabinettstisch mit Angela Merkel. Niemand in Deutschland wünscht sich den Volkstribun, der 10.000 Leute auf dem Marktplatz in Ekstase versetzt. Nee, das ist der Olaf Scholz mit der Aktenmappe, der ruhig und sachlich die Sachen abarbeitet und immer so im Ungefähren bleibt. Und es ist schon ein großer Shakespeare, wie er dann die Nebenrollen aufeinander losgehen lässt, wie er sich das so anschaut.

Scholz’ Antipodin ist Annalena Baerbock, schon habituell. Sie habe die „moralische Inbrunst einer Klassensprecherin“, wurde ihr kürzlich bescheinigt. Disqualifiziert sie das als mögliche Kanzlerin?

Sie profitiert sehr davon, dass Habeck am Hang zu früh angetreten ist. Die Anfangsprobleme, also in der London School of Economics mal ’nen Kaffee getrunken, dann behauptet, sie hätte dort studiert, danach ihr Buch, hoppala, doch ein bisschen viel von anderen drin – alles vergessen. In den Sympathiewerten ist sie ganz weit vorn. Das Lächeln, mit dem sie jetzt auf dem NATO-Gipfel auf Jean Asselborn zustürzte, mit seinem beidseitig zurückgeworfenen roten Schal, das war eindeutig Buffo und Soubrette in einer Freiluftoperette. Einen Tag später kommt sie mit ’nem China-Papier raus. Das wird natürlich im Detail überhaupt nicht wahrgenommen, aber der Normalzuschauer sagt: Donnerwetter, das ist doch ’ne nette Frau, die hat ja auch zwei Kinder, der Mann kümmert sich drum, die lässt sich von diesen alten Säcken nichts bieten. Von der Gefühlslage her läuft es auf die Frau zu, als Kanzlerkandidatin.

Habeck wird sich nicht mehr erholen?

Habeck ist der klassische Protagonist, der im Scheitern die Herzen des Publikums gewinnt. Er ist eigentlich der Hamlet in dieser Regierung.

Finanzminister Lindner versteckte neulich vor einer Talkshow seine Luxusuhr unter dem Studiotisch und holte sie erst nach dem Ende wieder hervor. War das weise oder feige?

Es war falsch. Ich nenne das unamerikanische Umtriebe. Wenn Letterman zu einem Gast gesagt hat: Sie sollen so um die fünfzig Millionen Dollar im Jahr verdienen, dann sagte der Gast: Mehr! Hierzulande ist das anders. Dieses typisch Deutsche offenbart sich auch in dem Flugzeug, das Friedrich Merz fliegt. Entweder du hast eine Boeing, oder du kommst im Flixbus. Dieses auf halber Strecke Rumpropellern beleidigt eigentlich ein bisschen unser Wirtschaftssystem.