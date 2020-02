CDU in Sachsen-Anhalt : Wie hältst du es mit der AfD?

Der CDU-Fraktionsvize in Sachsen-Anhalt wird zum Rapport bestellt, weil er der AfD Avancen machte. Zwei Parteimitglieder an der Basis nehmen ihn in Schutz. Wir haben die Parteibasis gesprochen.

Am Sonntag wartet auf einen CDU-Politiker aus Sachsen-Anhalt ein unangenehmer Termin. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lars-Jörn Zimmer muss sich vor dem geschäftsführenden Landesvorstand seiner Partei erklären, weil er der AfD Avancen gemacht hat. In dem Gremium sitzen die ranghöchsten Politiker des Landesverbands, darunter Ministerpräsident Reiner Haseloff und der Landesvorsitzende Holger Stahlknecht. Nach Informationen dieser Zeitung soll Zimmer akzeptieren, dass eine von der AfD unterstützte Minderheitsregierung der Beschlusslage der CDU widerspricht.

In diese Lage hat sich Zimmer mit einem Fernsehinterview manövriert, das seine Partei wieder in ähnliche Nöte wie in Thüringen brachte. Er wurde nach der Wahl Kemmerichs im Nachbarland gefragt, ob in Sachsen-Anhalt eine von seiner Partei mitgetragene Minderheitsregierung, die auch von der AfD toleriert werde, für ihn in Ordnung sei. Antwort: „Eine CDU-Minderheitsregierung ist absolut denkbar, natürlich.“