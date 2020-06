Energiewende : Kampf gegen Windmühlen

Bevor die Windräder kamen, war alles ruhig. Vera Krug führte ein beschauliches Leben in Wald-Michelbach, einem kleinen Ort im Odenwald. Die große Politik war weit weg. „Da war die Welt noch in Ordnung“, sagt sie. Krug lebt mit ihrem Mann und den zwei Söhnen in einem Haus am Waldrand mit eigener Pferdekoppel. Sie arbeitet von zu Hause aus und pflegt am Telearbeitsplatz Stammdaten für ein Unternehmen ein. Insofern musste sie sich wegen der Corona-Krise nicht umstellen. Besonders politisch war sie nie. „Ich arbeite und habe Kinder und Pferde. Ich bin eigentlich ein ganz friedlicher Mensch.“

Dann kamen die Windräder.

Krug hätte sich wohl niemals ausmalen können, dass eines Tages der Staatsschutz vor ihrer Tür stehen würde und dass sie und andere im Morgengrauen durch den Wald streifen würden, um Alarm zu schlagen, wenn die Baumaschinen anrollen. Oder dass die Polizei ihre Mitstreiter bei einer Sitzblockade wegtragen würde. Dass sie also zu einer Aktivistin werden würde, die selbst während einer Pandemie weitermacht. Aber genauso ist es gekommen. Die vergangenen Jahre haben Krug verändert. Was macht sie so wütend?

Die Leute aus Wald-Michelbach sind ein gutes Beispiel. Die Windkraft politisiert nämlich selbst die entlegensten Landstriche. Viele Bürger wehren sich gegen die Anlagen, die ihre langen Schatten auf Wiesen und Wälder werfen. Seit im fernen Berlin erstmals das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft trat und später, im Jahr 2011, die Energiewende beschlossen wurde, sickerte das Thema durch den Apparat. Erst in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden, dann weiter in den Regierungsbezirk Darmstadt, bis hinunter zum Kreis Bergstraße ins Rathaus von Wald-Michelbach.

Damals führte noch Bürgermeister Joachim Kunkel die Geschäfte. Er wollte alles richtig machen, einen guten Kompromiss finden. Mit der Gemeindevertretung beschloss Kunkel schon 2011, die Energiewende anzugehen. „Nicht mit Begeisterung, aber es kam halt auf alle zu“, sagt er. Ein Plan für den gesamten Regierungsbezirk war in Arbeit, der sogenannte Windvorranggebiete ausweisen sollte. Der Plan sollte regeln, wo Windräder möglicherweise stehen könnten und wo nicht. Dass ein Mittelgebirge wie der Odenwald da nicht außen vor bleiben würde, war klar. Also wies Kunkels Gemeinde schon mal selbst Flächen aus, „damit wir da nicht überfahren werden“. Und er sorgte dafür, dass die Gemeinde daran verdienen konnte.

Im Herbst 2014 wurde ein Gelände auf einem Bergrücken namens Stillfüssel an eine Betreibergesellschaft verpachtet. Das Unternehmen Entega und die Energiegenossenschaft Odenwald wollten dort gemeinsam sechs Windkraftanlagen bauen. Am Ende wurden es fünf. Ein Großteil des verpachteten Geländes gehört der Gemeinde, die inzwischen laut Kunkel jährlich weit mehr als 200.000 Euro Pacht dafür bekommt. In einem Ort mit 11.000 Einwohnern macht das etwas aus im Haushalt. Außerdem hoffte Kunkel, so weitere Projekte abwenden zu können. „Uns ging es auch darum, dass wir nicht mit Windkraftanlagen zugepflastert werden.“ Er habe zur bestmöglichen Lösung kommen wollen.