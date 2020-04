Prognosemodell : Wie Forscher Corona-Infektionen voraussagen

Ein Forscherteam aus Potsdam will das Infektionsgeschehen auf Landkreisebene vorhersagen. Schon jetzt zeigt sich in der Corona-Ausbreitung ein unterschiedliches Tempo zwischen Stadt und Land.

Weil die gegenwärtige Covid-19-Pandemie auch in Deutschland durch starke regionale Unterschiede geprägt ist, erzwingt sie unterschiedliche Lösungen. Während in mancher ländlichen Region schon mehr Lockerungen möglich sein könnten als in einer dichtbesiedelten Großstadt mit einem besonders hohen Infektionsrisiko wie in Berlin-Mitte, werden tragfähige Datengrundlagen und Prognosen gebraucht, um flexibel entscheiden zu können. Die Prognose der Infektionsverläufe wird dadurch erheblich erschwert, dass Infizierte ohne Symptome bereits viele andere anstecken können, ohne dass sie schon in irgendwelchen Statistiken erfasst werden können.

Physiker, Kognitionswissenschaftler und Mathematiker des Sonderforschungsbereichs „Data Assimilation“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) haben ein Modellierungsverfahren entwickelt, dessen Besonderheit darin liegt, dass es mit nur wenigen Fallzahlen zuverlässig arbeiten kann und sich deshalb auch für Analysen und Vorhersagen auf regionaler Ebene eignet.

„Wir verwenden ein epidemiologisches Standardmodell, allerdings in einer weniger bekannten stochastischen Version, die sich für die Beschreibung regionaler Dynamik mit vergleichsweise kleinen Fallzahlen eignet“, sagt der Physiker und Professor für Allgemeine und Biologische Psychologie Ralf Engbert, der das Modell mit seinem Kollegen Sebastian Reich (Professor für Numerische Mathematik) und wissenschaftlichen Mitarbeitern entwickelt hat. Es ist noch nicht bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift zur Begutachtung eingereicht. Aus aktuellen Gründen haben die Forscher es aber bereits zur Diskussion gestellt.

Die Dynamik der Kontaktrate

Im sogenannten SEIR-Modell der Potsdamer wird die Bevölkerung in vier Gruppen eingeteilt, wobei die wichtigste Gruppe die der Infizierten (I) ist. All diejenigen, die infiziert werden können, also die gesamte Bevölkerung, bilden die Gruppe der Suszeptiblen (S). Wer genesen und hoffentlich immun ist, zählt zur Gruppe R (Recovered), und die Individuen, die zwar infiziert sind, aber noch keine Symptome zeigen, bilden die Gruppe E (Exposed). Engbert verweist im Gespräch mit dieser Zeitung darauf, dass die Vorhersage nicht durch die verzögerten Meldedaten beim Robert-Koch-Institut erschwert werde, sondern durch die Gruppe E der Infizierten ohne Symptome.

Das stochastische Modell der Potsdamer Forscher arbeitet mit dem Ensemble der Daten und bildet alle vier Gruppen in ihrer Dynamik ab. Der wichtigste Modellparameter ist die Kontaktrate, die darüber entscheidet, wie wahrscheinlich die Infektion eines Individuums (Suszeptiblen) beim Zusammentreffen mit einer infektiösen Person (E) ist. Aus diesem Grund hat die Bundeskanzlerin nach der Beratung mit den Ministerpräsidenten so großen Wert auf die Reproduktionsrate gelegt und aufgezeigt, dass selbst bei einer geringfügigen Steigerung der Reproduktionsrate über eins eine Überforderung des Gesundheitssystems droht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reproduktionsrate regional unterschiedlich hoch ist.

Wie bei der Wettervorhersage

Mit Hilfe eines bestimmten mathematischen Filters (Ensemble Kalman Filter), der sich für Modellrechnungen mit einer großen Anzahl von Variablen eignet, lässt sich das Modell an die Zeitreihe der beobachteten Fallzahlen dynamisch anpassen. Denn die Fallzahlen ändern sich schließlich täglich. Er und seine Kollegen seien keine Epidemiologen, sondern Experten dafür, solche Modelle an sich verändernde Daten anzupassen, sagt Engbert. Eingeschlossen seien damit alle für die Beschreibung des naturwissenschaftlichen Prozesses nötigen Variablen, auch solche, die noch gar nicht beobachtet werden könnten.

Das Gleiche geschehe bei der Wettervorhersage, bei der sich auch nicht alle Variablen messen ließen. Engbert sieht den Beitrag aus Potsdam als methodische Verbesserung der bisher schon guten und informierten epidemiologischen Modelle. Sie werden mit Variablen so zusammengeführt, dass sich zeigen lässt, dass die Aufhebung aller Einschränkungen (Ausgangszustand) in nahezu allen Landkreisen zu einem dramatischen Anstieg der Neuinfektionen führen würde. Während der Kontaktsperre indessen ist ein langsamer Rückgang der Neuinfektionen festzustellen.

Wer zum Beispiel die Stadt Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg mit einer hohen Infektionszahl mit dem Land Schleswig-Holstein mit einer sehr niedrigen Ansteckungsrate vergleicht, sieht, dass Lockerungen im Norden eher weiter als in Teilen des Südens gefasst werden können. Zugleich müsse eine Infektionswelle in Regionen mit einer niedrigen Infektionsrate verhindert werden, sagt Engbert.

Das dynamische Modell, das für alle Bundesländer und fast alle Stadt- und Landkreise genutzt werden kann, lässt sich unter https://engbertlab.shinyapps.io/covid19-dashboard/ abrufen.